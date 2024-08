El joven Álex Díaz ya es historia del deporte pitiuso: hoy compite en los Juegos Paralímpicos, es el primer ibicenco que lo consigue. Con sólo 22 años es un ejemplo de superación y de cabeza muy bien puesta, con una madurez y una claridad mental admirables que son el resultado de mucho sufrimiento y de ser diferente al resto de sus compañeros de colegio. Álex sufrió acoso escolar durante su infancia, muy difícil y marcada por numerosas y dolorosas operaciones en sus manos que le impedían hacer lo que los demás chavales. Una infancia y adolescencia determinadas también por el apoyo incondicional de sus padres, entrega que destaca siempre que tiene ocasión: «Si no fuera por mis padres, no sería lo que soy hoy. Todo el coraje y esfuerzo que tengo es por ellos», declara en la última entrevista publicada por este diario, hecha poco antes de su debut en París. Álex también reflexiona sobre su camino vital, intenso pese a su juventud, y nos da una lección con una frase contundente que lo resume todo: «Me he clasificado para los Juegos, y aquellos que se metían conmigo y burlaban de mí ya no forman parte de mi vida, ¿ellos dónde están?». El tiempo pone a todo el mundo en su lugar, en efecto, y ojalá aquellos bravucones impresentables hayan aprendido también esta lección de vida y carguen con su arrepentimiento por haber sido tan crueles. Sea como sea, ya hayan interiorizado el civismo y el respeto al prójimo o ya sigan siendo unos perfectos capullos, ellos no nos importan lo más mínimo, mientras Álex se ha convertido en un gran deportista y en una mejor persona que sirve de inspiración para todos. Esta frase evidencia la enorme talla humana de este joven y cuál es su escala de valores: «Sé quién soy, me conozco bien, sé que soy humilde y una buena persona». Álex y sus padres han llegado lejos, muy lejos, y no me refiero sólo a los Juegos Paralímpicos de París: que un deportista en la élite mundial como él destaque de sí mismo estas dos cualidades es la prueba de que han llegado a lo más alto como familia y como personas. Mucha suerte, Álex. Pero ya has triunfado.

Suscríbete para seguir leyendo