Los que venimos de aquella Escuela Oficial de Periodismo, sea Madrid o Barcelona controlada por el “régimen” para permitir escribir solo a los adeptos, aunque la inmensa mayoría (me refiero a la de Barcelona) éramos aprendices de “rojos”. Con la firme voluntad de negar la mayor, o sea la ley de Prensa de 1966, la de Fraga, que permitía una “libertad de expresión” bajo los filtros de la dictadura. Crecimos intelectualmente con los conceptos filosóficos de Hegel y su Fenomenología del Espíritu y con los libros de Ruedo Ibérico. Hasta llegar al ‘Último tango en París’ en Le Boulou, con la excusa de ir a por literatura libertaria. Nuestra libertad de expresión estuvo secuestrada hasta la mismísima ley del 84, ya en periodo democrático y con la absolución del pecado de “destape” viendo ‘Emmanuelle’ en los cines de barrio. Siempre hemos supuesto que opinar tenía una sólida base intelectual, como la que nos trasmitieron Azorín, Unamuno, incluso Pérez Galdós o el propio Aranguren. Utilizaban el calificativo, sustituyendo al sustantivo, pero con los datos objetivos en la mano a la hora de ser subjetivos. Visto lo visto, ahora la “libertad de expresión” se canta a ritmo de reguetón donde se confunde la opinión con el insulto. Porque la opinión se convierte en insulto en el momento en que no puedes demostrar aquello de lo que “acusas” al individuo o al colectivo. Pero es fácil escudarse en ese mal concepto de “libertad de expresión” en el que todo vale en función del medio que lo publica, donde se les ha olvidado establecer unos mínimos de credibilidad. Recuerdo, cual abuelito “cebolleta”, cómo el reputado José Maria García se refería a Pablo Porta, a la sazón presidente de la Federación Española de Fútbol: “Pablo, Pablito, Pablete… abrazafarolas” menospreciando la persona y la gestión. Algunas querellas las ganó y otras perdió. Porque el límite de la libertad está donde empieza la del otro y a veces eso lo tienen que dirimir los tribunales porque son pocos los que desde su “verdad absoluta” son capaces de ejercer este tipo de libertad (la del otro). Ninguna pretensión de dar lecciones a quien no quiere aprender. Decía Sabina, con b de sabio, aquello de: “El más capullo de mi clase llegó hasta el Parlamento y un escaño decora, con su terno azul de diputado del gobierno. El superclase de mi clase (¡qué pardillo!) se pudre en el banquillo. Y sin dejar de ser el mismo sabio que, para hacer poesía, solo tenía que mover los labios”. Por favor, tomen nota.