Mi hijo jugaba hace unos días con otros dos niños en el parque a los dinosaurios. Él era el enorme reptil y los otros dos pequeños luchaban contra él. De repente, uno de ellos, el hijo de unos amigos que aún no tiene ni cuatro años, le espetó a mi hijo: «Eres basura». Yo no presencié los hechos, me lo contó el padre de mi pequeño. Sin ánimo de juzgar a nadie, por mi propia vivencia, a estas edades todo el vocabulario, tanto el bueno como el que no lo es tanto, viene de casa, del día a día, de lo que oyen hablar a los padres. Lo digo por mi propia experiencia, que no supe dónde esconderme un día cuando mi hijo comenzó a gritar ‘joder’ en medio de la calle. Y es que aunque lo intento, jolines, a veces se escapa alguna palabra malsonante, que él sabe en qué momento soltar (normalmente cuando se enoja) y que me deja completamete avergonzada porque asumo que esas palabras son mías, no suyas. En esta línea, recordé el libro ‘Los cuatro acuerdos’, concretamente el que habla de ser impecable con las palabras, ya que ellas dejan al descubierto nuestros pensamientos y lo que somos. Cada expresión tiene un significado. A veces para juntar estas pocas líneas y expresar en poco espacio lo que quiero busco la palabra exacta hasta dar con ella en mi memoria y si no la encuentro, acudo a la RAE. El libro dice que hay que honrar nuestras palabras, que sean coherentes con lo que pensamos y hacemos para ser auténticos y respetables ante los demás y uno mismo. Un niño de tres años no puede ser sucio, inmundo, mugriento ni una porquería, o cochambre. Todos esos vocablos son sinónimos de basura. Un niño no sabe qué es todo eso, pero sí conoce la rabia con la que salen esas palabras de la boca de un adulto e intuyen que hieren y duelen. También puede haberla oído para describir cualquier cosa que se haya caído al suelo o no quieran que coja: «eso es caca» o «eso es basura». Llamémosle a cada cosa por su nombre, sin eufemismos, y que los niños puedan ser también impecables con sus palabras desde el inicio de sus vidas.

Suscríbete para seguir leyendo