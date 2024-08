Davant un nou curs

Som a les portes d’un nou curs i, com d’habitud, pens que resulta interessant analitzar aspectes d’Educació que poden interessar el públic en general. No som a les portes d’un curs qualsevol, de mera continuïtat i on només importen de manera clara les qüestions diguem-ne tècniques. Ben al contrari: serà a partir d’ara que podrem avaluar els estralls, els esvorancs, que Vox pugui haver causat, amb la plena complicitat del Partit Popular, en el sistema educatiu de les Illes Balears. (Dit siga entre parèntesis: Vox ha trencat amb el PP, a tota una sèrie de comunitats dites autònomes, però no fa la pinta que per enlloc -tampoc entre nosaltres- el PP hagi trencat amb Vox. En aquest cas, ben clarament, el peix petit es menja el gros; tret que el gros ja estigui d’acord amb els postulats del petit).

Ens trobam davant el segon trencament del consens que fins ara hi havia hagut dins el nostre sistema educatiu (el primer el va dur a terme el que seria futur cadet Bauzá, sense avaluar gaire quines podien ser les conseqüències per al seu futur polític a les Illes Balears). Els trencaments, malauradament, no procedeixen de grans debats de fons sobre com ha de ser el sistema educatiu al nostre país -aquests potser tendrien sentit, i, en qualsevol cas, els debats són del tot imprescindibles-, sinó per la qüestió de la llengua.

Al principi de l’autonomia, s’arribà a un acord absolutament de mínims en què es desplegava tímidament l’oficialitat del català, no es feia soroll amb la qüestió lingüística, i com a mínim el cinquanta per cent de l’educació havia de ser en llengua catalana (això ja va arribar prou més tard, és ben veritat). El consens venia a ser aquest. Evidentment, els que consideràvem que l’educació, a les Balears, hauria de ser el cent per cent en català no en quedàvem contents. Però els que pensaven que un alumne, al nostre arxipèlag, hauria de poder cursar els estudis íntegrament en castellà, i amb el català només com a assignatura, tampoc. Sembla que els grans acords solen tenir aquest gust agredolç.

Idò bé, el govern presidit per Margalida Prohens ha trencat, novament, aquest consens transicional. Tenint en compte que els pares, molt majoritàriament, continuen optant per l’ensenyament en català per als seus fills, hi ha qui afirma que, senzillament, ha estat una estratègia per afavorir l’ensenyament concertat. De fet, la majoria dels que han demanat acollir-se al pla de dobles línies del govern de les Illes Balears han estat col·legis concertats. En el cas d’Ibiza, el percentatge és del cent per cent. I, així i tot, no tots els concertats s’hi han acollit.

En qüestió de llengua, tot plegat ha fet un mal col·lateral, que a hores d’ara resulta molt difícil d’avaluar: és la sensació que pots incomplir la llei sense que et passi res. És a dir, que un centre pot impartir menys del cinquanta per cent de l’educació en català, sense haver fet cap pla especial previ, i que, malgrat tot, ningú no se n’ocuparà. Fa molt de temps que, en qüestió de llengua, la inspecció mira cap a un altre costat (si no es compleixen els mínims de català, ep! Ja veuríem què passaria si algun centre no fes les hores que pertoquen d’espanyol). I, encara, aquest dany col·lateral té una altra derivada: sembla ser que hi ha un relaxament general sobre què s’entén per una classe impartida en català.

Alguns centres ho tenen tipificat en el seu Projecte Educatiu de Centre (dins el seu Projecte Lingüístic). Una classe impartida en català és aquella en què el professor fa les explicacions, s’hi tenen els materials educatius necessaris, els alumnes hi fan tots els seus exercicis (exàmens inclosos), sense excepcions, s’adrecen al professor i als seus companys en llengua catalana, i hi intervenen sempre, siga oralment, siga per escrit. Si falla alguna d’aquestes condicions, ja no la podem comptar com a classe en català, des del meu punt de vista.

Apuntam aquest aspecte, però, evidentment, ens en queden molts al calaix: el dèficit secular d’infraestructures a Ibiza i Formentera (s’anuncien moltes coses a fer, però de manera vaga i inconcreta), el debat necessari sobre el tipus d’educació que volem, el debat sobre els ajustaments necessaris -també- en la formació dels mestres, les consideracions sobre la consideració social dels professionals de l’ensenyament. I, encara, un llarguíssim etcètera. Però ja hi anirem tornant.

