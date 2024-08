De acuíferos y cruceros

Algunas películas de ciencia ficción describen sociedades distópicas en las que un recurso natural tan imprescindible como el aire que se respira acaba convertido en un bien escaso que hay que producir artificialmente. Los poderosos comercian con él y lo disfrutan en abundancia, mientras las masas empobrecidas viven condicionadas por su escasez.

Si hace 50 años alguien nos hubiese planteado a los ibicencos una obra futurista donde la isla viera agotados sus acuíferos a causa del imparable crecimiento turístico, demográfico y urbanístico, habríamos tenido la misma sensación de irrealidad y no nos habríamos planteado siquiera la posibilidad de que tal cosa pudiera ocurrir; o al menos que nosotros llegásemos a verlo.

Pero la realidad es que Ibiza se está quedando sin agua y la escasez extrema ya está aquí. Los pozos se secan y salinizan, los agricultores se quedan sin agua para regar sus plantaciones y los residentes de áreas rurales, que se nutren de camiones para llenar sus cisternas, comienzan a temer quedarse sin suministros. Y si no fuera por las tres desaladoras, que tienen que producir al 100% para responder a la demanda, hace ya muchos años que no dispondríamos de agua corriente en los núcleos urbanos y turísticos. Los ibicencos no sólo pagamos más por el agua que consumimos, sino que muchos afrontamos periodos de excesiva salinidad, que corroen los electrodomésticos y nos generan la necesidad de adquirir agua envasada incluso para cocinar o cepillarnos los dientes.

Las causas de que hayamos llegado a esta situación crítica todo el mundo las sabe: la población se ha duplicado en los últimos veinte años, llegan más turistas que nunca, las infraestructuras hídricas son tan obsoletas que buena parte del caudal se pierde en fugas, sólo reutilizamos el 5% del agua depurada, casas que antaño eran viviendas familiares ahora se alquilan turísticamente a personas que no son conscientes del problema y derrochan los recursos y, además, se dilapidan cantidades ingentes en jardines tropicales y hectáreas interminables de verde. Recordará el lector el derrumbe del acantilado de Porroig en plena sequía, a causa del riego incesante, durante décadas, de grandes extensiones de césped al borde del precipicio.

En Ibiza no existe suficiente control acerca de en qué se emplea el agua que procede de los acuíferos. ¿Cómo es posible que un recurso natural que unos vecinos, mediante sus perforadas, requieren para disponer de agua corriente en sus hogares y cultivar productos agrícolas, otros lo utilicen para especular? ¿Por qué se tolera que estos manantiales subterráneos, que conectan unos pozos con otros, se sobreexploten al capricho de los propietarios de suntuosas villas que consumen 1.000 veces más agua que una familia normal? ¿Existe un recuento realista de jardines y hectáreas ornamentales donde se despilfarra un bien tan escaso? ¿Por qué hay hoteles situados en entornos urbanos, con una red de agua desalada a las puertas, que siguen secando acuíferos?

Aunque se ha avanzado algo al respecto en estos últimos años y se ha posicionado al frente de la gerencia de Abaqua un ibicenco con experiencia en la gestión de los recursos hídricos, no es suficiente. De hecho, las inversiones son ridículas en relación al tamaño del problema. El destino del agua que venden los propietarios de pozos particulares lo decide el libre albedrío de estos últimos y, aunque me consta que algunos ya sólo venden agua para el consumo en los hogares rurales, otros siguen repartiéndola para jardines y piscinas. En cuanto un bien escasea, la especulación se multiplica y, a este paso, va a acabar ocurriendo lo mismo que ya sucede en el mercado de la vivienda. Quien no tenga acceso al agua desalada y dependa de los pocos pozos que vayan quedando, pagará un recurso esencial a precio de oro. Y aquel que no se lo pueda permitir, deberá marcharse a otra parte.

El problema del agua se ha desmadrado hasta tal extremo en las últimas décadas que, a mi entender, sólo es equiparable en su sobredimensionamiento al de los cruceros, una de las modalidades turísticas que menos aportan y más saturan y contaminan. El reportaje publicado hace unos días por Juan Luis Ferrer en este periódico le ponía cifras de una forma dramáticamente ilustrativa: Ibiza es la ciudad más masificada de España por los cruceros, al recibir 10,8 cruceristas por residente cada temporada. Más del doble que Palma de Mallorca, cuatro veces más que Maó, cinco veces más que Barcelona, once veces Valencia y veinte veces Alicante. Ello, a pesar de que no hay taxis ni servicios públicos para atender semejante trasiego. Definitivamente, en Ibiza hemos perdido el norte. El agotamiento hídrico es un problema tremendamente difícil de arreglar, pero el de los cruceros resulta mucho más sencillo y, como el agua, también lo dejamos correr. Los problemas se multiplican y no se aportan soluciones.

