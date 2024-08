Sentido común: be water, my friend

Aplicar el sentido común. No es tan difícil. El agua, su ausencia en concreto, es un problemón en muchas partes del planeta desde hace tiempo y nos empieza a preocupar ahora en las islas, cuando vemos que escasea; pero no se preocupen, no saldremos a las calles a quemar coches y montar una buena hasta que de nuestros grifos no caiga una gota. Mientras tanto, no pasa nada, tranquilidad y buenos alimentos, be water, my friend, que decía el añorado y leñero Bruce Lee. Por ahora la sequía afecta al campo y, en momentos puntuales del verano, a algunas viviendas. Pero es culpa del turismo y ya sabemos que al maná se le permite y perdona todo; estamos a un pelo de regalarles el derecho de pernada a nuestros egregios visitantes. Y los acuíferos están bajo mínimos, pero como no se ven... ¡No hay problema!

Cuando la sed amenaza y todo lo que se ha hecho hasta ahora para evitarlo se ha ido por el desagüe de la incompetencia (qué bonito me ha quedado), llegan las prisas. Después de que los políticos se hayan dado cuenta de que no sirve dotar a la isla con recursos para una población residente de poco más de 150.000 personas cuando en verano triplicamos esa cifra, ¿qué se les ocurre ahora? Pues construir otra desaladora. Pues claro. Total, qué fácil es disparar con la pólvora del rey (cuestan un riñón) y qué más da sacrificar un poquito más de territorio. Be water, my friend.

Entre tanta estulticia da gusto leer hoy la entrevista que Josep Àngel Costa le ha hecho a Juan Calvo, director de la Alianza por el Agua. Un chorreo de sentido común, una riada de lógica. Antes de construir más hay que mirar qué estamos haciendo mal, o mejor qué hacemos bien y así acabamos en tres segundos. Un dato: por las redes municipales de suministro, esas que pagamos todos, se va cada año el caudal que produce la desaladora de Santa Eulària. Otro: sólo aprovechamos el 5% del agua que se depura en las islas. Si pudiéramos vivir de nuestras lágrimas, no habría problemas de suministro.

