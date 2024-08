No hace falta que lo diga la ONU

No hace falta que lo asevere la ONU para reconocer que las elecciones en Venezuela han sido un fraude de principio a fin. Una mayoría abrumadora de países y organizaciones así lo atestiguan. Mayoría abrumadora en la que no se encuentran José Luis Rodríguez Zapatero y el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno sigue ajeno a lo que sucede en España y en el mundo, disfrutando de sus vacaciones en el palacete canario de La Mareta, que fue un regalo que el rey Hussein de Jordania le hizo a don Juan Carlos y que este donó a Patrimonio Nacional para que al cabo del tiempo el virrey Sánchez pudiera disfrutar de sus vacaciones.

No todos los socialistas están en la línea de ZP y el Gobierno. Me gustaría saber la opinión de los socialistas de Zamora. Vengo oyendo estos días muchas voces que se alzan en este mismo sentido. Zamoranos a los que les gustaría conocer la opinión de próceres y militantes. Aunque se la imaginan. Los primeros porque no van a perder cotas de poder, haciendo enfadar al jefe, y los segundos porque no les queda otra. ¿O sí? Estas situaciones me hacen valorar, ¡y de qué forma!, la independencia, la libertad que disfruto sin tener que estar supeditada a disciplinas de partido. El informe de la ONU no nos descubre nada nuevo. El panel de expertos que fueron autorizados a permanecer en Venezuela señaló que la gestión de resultados hecha por las autoridades electorales venezolanas careció de las «medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles». Nadie, salvo Maduro y sus cuates, Zapatero y el Gobierno de España, se creen la farsa venezolana. Maduro sigue creyéndose vitalicio. Le han ofrecido salidas muy beneficiosas, pero no acepta. Le gusta manejar el cotarro con todo lo que supone. El más perjudicado sería ZP, el valedor del dictador y asesino, que no le hace el favor gratis. Lo grave es que el Gobierno de esta España cada vez más irreconocible y menos democrática se niega a reconocer la victoria de la oposición venezolana y, para más inri, dice «valorar y apreciar» la labor de Zapatero. Sírvase usted mismo.

