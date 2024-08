La ciutat que mereixem

Fa unes setmanes vaig prendre la responsabilitat de liderar l’Agrupació Socialista de la Ciutat d’Ibiza, i és tot un honor i tota una encomana en majúscules. La nostra agrupació té una història, un present i un futur de gran valor, i està formada per persones que han aportat i lluitat sempre per la nostra ciutat i la nostra illa. D’ella hem vist sortir els alcaldes, Enrique Mayans, Xico Tarrés, Rafa Ruiz, i l’alcaldessa Lurdes Costa. Tants i tants regidors i regidores, la presidenta del Consell Insular, Pilar Costa, consellers i conselleres, diputats i diputades i tota una colla de gent bona que, sigui ocupant càrrecs, o des de la militància de base, han tingut sempre al cor la seua ciutat i la seua illa. Som un PSOE que estarà a peu de carrer, estant presents i escoltant a les persones, al veïnat, al comerciant, al visitant. Amb la voluntat de fer d’Ibiza una ciutat millor per a tothom, com sempre varen desitjar absolutament tots els i les socialistes que m’han precedit en la secretaria general de l’Agrupació Socialista, i també tal com ho desitgen, amb tota la il·lusió, les persones que m’acompanyen en la nova Comissió Executiva, als qui vull donar les gràcies pel seu compromís: Montse García, Clara Rosselló, Judit Carcasona, Mari Carmen Manzano, Rosa Rubio, Óscar Torres, Alonso Avilés, Alfonso Molina i Azahara Peña. I és aquesta la gran feina que em disposo a fer i espero que m’acompanyeu tots i totes als qui us vengui de gust, sigueu o no militants. Una feina que basaré en l’escolta activa, en ajudar, col·laborar i generar il·lusió i estima per la nostra Ibiza, i tenir ulls i orelles a cada racó del nostre petit municipi. Aquesta Ibiza no la mereixem. Només en un any de govern del PP veiem com no ha passat res, veiem com s’ha instal·lat la paràlisi, com poques vegades havíem vist. Amb un Partit Popular que s’ha dedicat únicament a aturar tots els avanços que estaven en marxa, només per venir promoguts per un govern anterior. Un PP que pensa només amb ells mateixos i no en les necessitats del veïnat, entitats i grups socials. Parlo, per exemple, de la paràlisi de la reforma del Mercat Vell i de la Peixateria, tan treballada i consensuada amb tothom i que ells han menyspreat; de la paràlisi del mini estadi de futbol, de la paralització de la construcció de carrils bici i zones per a vianants, de la paralització del projecte d’un nou pavelló d’esports, tan demandat pels clubs i, desgraciadament, un llarg llistat de despropòsits. La nostra ciutat necessita als i les socialistes. Mereixem un municipi modern, amb infraestructures renovades, amb instal·lacions esportives. Un municipi accessible i disponible per a grans i petits, on es puguin continuar gaudint dels parcs infantils més actualitzats de l’illa, on els joves i els més grans tinguin activitats i espais, on tinguem uns carrers pels quals tothom pugui transitar d’una manera segura. Un municipi amb governants seriosos, treballadors i que ens diguin la veritat i no falses promeses o mentides com ha fet el PP al darrer any. Una ciutat per viure, amb promoció d’habitatge públic de lloguer i accessible, i no només pisos de luxe als quals els eivissencs i eivissenques no hi podem accedir. En definitiva, un municipi on es lluiti pel benestar dels seus residents i on es pugui descansar. Ibiza és un municipi històric, de tan sols 11 km², on pràcticament podem fer de tot, platja, camp, cultura, gastronomia i activitats de ciutat a tan sols 15 minuts caminant. I precisament és aquest el model que hauríem de continuar impulsant i treballant. Un model que prioritzi la consecució d’un espai habitable, viu, amb recursos i on tinguem cabuda tots i totes: moviments i entitats culturals, clubs esportius, associacions de barris, de comerciants, de majors, de joves. On tinguem habitatge a preu assequible, serveis socials i recursos per les persones que més ho necessiten, amb recursos sanitaris de qualitat i espais a l’aire lliure on poder gaudir en societat. Les dues passades legislatures vàrem executar grans canvis urbanístics de la ciutat i ho vam fer de la mà de l’alcalde Rafa Ruiz: el passeig de Vara de Rey i Plaça des Parc, convertits en espais per a vianants, per a la ciutadania; el passeig de ses Figueretes, renovat mediambientalment i amb un nou espai públic per a gaudir de la ciutat i de la natura; la reforma d’Isidor Macabich, convertida en la principal avinguda de la ciutat; la renovació i construcció de nous parcs infantils; la construcció i lliurament de 100 habitatges públics que han donat oportunitats a vida a les persones.

Canvis tan importants com disposar de la inversió més potent de la història en matèria de serveis socials i una xarxa d’acollida. També vull anomenar la redacció i aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana que tanta falta feia per a protegir espais com ses Feixes o Puig des Molins i que, a més, aposta per l’habitatge públic d’una forma seriosa i real. No m’oblido de la gran feina feta en la rehabilitació, potenciació i visualització del Patrimoni Mundial i de la ciutat històrica, així com moltes altres actuacions que, per una raó o altra, no es varen poder acabar desenvolupant o no vàrem entendre com a demanda primordial de la ciutadania. Les i els socialistes tenim la ciutat i el projecte al cap i al cor. Sabem el que volem i aquest és el nostre gran repte a seguir: continuar desenvolupant el pla de ciutat que vàrem començar ja fa anys i que hem tingut el valor d’engegar. I ho farem des de l’escolta activa a tothom, continuant al carrer, promoguent projectes en positiu de ciutat que tinguin en compte el benestar de la ciutadania, i fer-ho des de la humilitat, la comprensió i l’empatia. Us convit a participar en aquest repte, el de continuar estimant i treballant per la Ciutat d’Ibiza i la seua gent. Aquesta nova etapa vol involucrar a més persones, amb noves idees, i treballar des de la convicció que ens mereixem molt més. Amb un PSOE obert a escoltar a tothom, fent jornades informatives, de debat, d’assessorament, de dinamització i continuant treballant per una ciutat d’Ibiza en positiu. Us convido, de tot cor, a acompanyar-me en aquest camí que iniciem. n

