Prohibit llegir Diario de Ibiza

I ho dic més que res i al marge de la indubtable qualitat informativa de Es Diari perquè cada matí a l’hora extraordinària de desde juni ens podria provocar com a mínim diarrea estival profunda, angoixa emocional, desànim o col·lapse al límit. Però també/també ràbia, desesperació, tristesa, impotència, fùria, còlera i podria fins i tot esgotar tota l’ampla gamma d’adjectius per qualificar la sensació que pot tenir el lector després de la lectura de titulars més que inquietants, més que procupants. El pitjor pot arribar després, al contacte amb la realitat d’allò que realment passa a Ibiza. Els titulars deien, diuen la veritat d’una illa en situació greu. A tall d’exemple, «Alquiler turístico ilegal: un negocio», «La saturación de la Seguridad Social deja en la pobreza a cientos de Baleares», «Vecinos de zonas turísticas se movilizan por la falta de agua», «Can Rova, el símbolo de un fracaso colectivo», «Serpientes un desastre debido a la negligencia», «Ses Salines, ese infame parque no natural». I així sucesivament fins a l’infinit i encara més i més. La deducció és fàcil a l’hora del cafè i del bocata amb pernil, deixar de banda Diario de Ibiza i llegir ¡Hola¡, Lecturas o fer els mots encreuats que ens allunya de la realitat. I com diuen a Castella, «ojos que no ven, corazón que no siente». Perquè un contacte mínim amb la realitat -no és el meu cas, exiliat a la pau conjuga de Puig des Molins/Bevervy-Hills- ens adona que tot allò que conten els bons periodistes és la veritat, tota la veritat i només la veritat. La resta propaganda oficial/oficialista de la màquina que fa funcionar i només les falses notícies, imprescindible motor que fa funcionar tot allò de què passa al món. Però també a Ibiza i per extensió Formentera. «Hemos maltratado -escriu Miguel Ángel González- la tierra hasta extremos inconcebibles».Al fil d’aquest ritme salvatge Ibiza es transformarà en la gran merda. Cal no llegir doncs Es Diari i viure tranquil.