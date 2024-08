En Ibiza, un policía en cada esquina

Un policía en cada esquina. Bueno, dos, que ya sabemos que van siempre como los donuts. Empiezo a pensar que es la única solución posible a la Ibiza que estamos viendo los últimos años. Vivimos en la isla de la libertad, donde desde hace décadas se practica aquello que decían nuestras abuelas: «Cada qui que faci allò que vulgui, però sense fer mal».

En la sociedad del siglo XXI hemos cogido como religión la primera parte del mantra. Pero nos hemos olvidado de la segunda. Ese «però sense fer mal». En todos los aspectos. No hay educación, el sentido común es una rara avis, el respeto es un valor que se desprecia y la sensibilidad y la humanidad son sólo para los vídeos e historias lacrimógenas de perritos en Instagram. Eso por lo hablar de la legalidad y las ordenanzas. Contra un grupo de jovenzuelos que apoyan sus Nike en el asiento de enfrente de un autobús no se puede hacer mucha cosa. Es más, decirles algo (a ellos o a quien tira un papel al suelo, arroja una colilla por la ventana del coche, aparca frente a la puerta de tu garaje, está de escandaloso botellón de madrugada en tu calle, casi te atropella con un patinete, no recoge las caquitas de su perro...) es un deporte de riesgo.

La mayoría de estos comportamientos son, además, sancionables. Las ordenanzas prevén multas y sanciones. Pero para eso, en la situación en la que estamos, sería necesario contar con un policía en cada esquina. Implantar un estado policial en la isla de la libertad. Y todo, porque el grado de incivismo ha alcanzado cotas estratosféricas. Vivimos en el imperio de la libertad mal entendida, pervertida, degradada. libertad es poder hacer lo que me da la gana, aunque sea pisoteando los derechos y la dignidad de los demás, aunque sea convirtiendo su vida en una pesadilla. Cualquier intento de hacer entender esto se confunde con un intento de coartar la libertad. De comprensión lectora y de vocabulario vamos casi peor que de civismo, por cierto. Coartar la libertad es que acabes en la cárcel o muerto por expresarte, que limiten tus movimientos, que no puedas escoger cómo peinarte, cómo vestirte o a quién querer. Coartar tu libertad no es que te digan que no dejes tu basura en la playa o que te vayas con el botellón a donde no haya gente durmiendo.

