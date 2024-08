El turismo en un reino de taifas

Que el turismo es una industria potente, consolidada y más rentable que muchas fábricas, es algo que todos sabemos. Lo saben, sobre todo, quienes sacan tajada de él, hoteles, empresas de servicios, discotecas, etc. Lo sorprendente es que este fabuloso negocio del ocio está lejos de tener el tratamiento que una industria exige. En un reino de taifas como el que tenemos en Ibiza, falta orden y concierto. Cada empresario se lo monta como puede y allá se las compongan los demás. Más allá de las apariencias y de un cierto fair play de escaparate, en la gestión turística no hay la más mínima coordinación ni reglas de juego. Un detalle que en nuestras islas sorprende en relación a otros destinos turísticos es el abandono de las playas, un bien gratuito que no se cuida. En otros lugares hemos visto que cada mañana se rastrillan y limpian las arenas, se vacían los contenedores de basura, existen los exigibles evacuatorios, servicios para discapacitados y aparcamientos perfectamente dimensionados. Nuestras playas son un ‘campi qui pugui’.

Aquí existe el convencimiento de que tener las playas limpias y en orden es algo que compete al consistorio de turno. En algunos aspectos, a los empresarios que por la ubicación de sus establecimientos se benefician especialmente de las playas se les debería exigir colaboración y corresponsabilidad. Pero tampoco mueven un dedo los ayuntamientos. Y lo que es peor, cuando lo hacen, las más de las veces, es peor el remedio que la enfermedad. Me viene a la mente el caso de Cala Salada. Se limitó el acceso de vehículos, se colgó el cartel de completo y, como cabía esperar, los coches aparcaban fuera de los espacios acotados, donde les daba la gana. Puede parecer un tema menor, pero no lo es. Una falta de ordenamiento puede ser peligrosa. Recordemos el incendio de Benirràs que, sin vías de evacuación, se convirtió en una ratonera.