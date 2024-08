Años atrás solía quedar con los amigos al menos una vez al mes en alguno de los magníficos restaurantes que hay en la isla para darnos un pequeño homenaje, hacer un arroz y luego divagar entre risas durante una larguísima sobremesa. No era barato, pero la relación calidad-precio compensaba y nos lo podíamos permitir. Hablo en pasado, porque año tras año los precios han subido y muchos de estos locales se han reconvertido, destinándose a una clientela ‘de lujo’. Los platos de siempre ahora están a precios absurdos, mientras que otros restaurantes de comida casera ibicenca cambiaron la decoración, los pintaron de blanco y ahora ofrecen cartas sin personalidad a un precio ridículamente disparatado. La sensación que te queda es que te echan de los sitios, que sobras, que no te quieren, que están expulsando a la clientela local, que no somos bien recibidos.

Esto sucede cuando se supone que Eivissa se ha convertido en un ‘destino gastronómico’, con los mejores chefs del mundo en nuestra isla. Uno ojea los publirreportajes de gastronomía y se siente como un Carpanta babeando detrás de un escaparate. Es el papel que se nos ha reservado, ser espectadores del lujo ajeno. Al menos, los compañeros de publicidad y los comerciales pueden, de tanto en tanto, disfrutar de algún picoteo en un sitio de estos. Hace poco, una amiga me informó de que le había llegado una (merecida) invitación para cenar en un restaurante de lujo. Un lugar donde, hace un tiempo, entrevisté al chef e hice un reportaje, y donde fui agasajado con un vasito de agua. ¿Ventura, estás reclamando que te dejen gorronear? ¿Tienes la poca vergüenza de usar tu columna para eso? Pues no me escondo, sí. Pero es que el tan cacareado turismo del lujo me ha robado tanta calidad de vida, se ha cargado a tantos negocios queridos, ha cerrado tantos lugares donde había pasado sobremesas inolvidables, que al menos nos podrían compensar de alguna manera, ¿no? Es que ya me imagino mi próxima llegada a un sitio de estos: «Ya está aquí el periodista del Diario. ¡Vasito de agua al muchacho, que hay que hidratarse! Venga, que la casa está fuerte y nos lo podemos permitir. ¡Vasito de agua al juntaletras! Y bebe sin ansia y no te atragantes, ¿eh?».

