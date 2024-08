Éramos pocos y parió la abuela dice el refrán, ¡que ya era hora añado yo!

Me explico . En lo que llevamos de verano los temas dominantes en los medios de comunicación de esta isla han sido la masificación, los atascos en las carreteras, el caos del aeropuerto, los taxis pirata, los asentamientos llamados ilegales, el difícil por no decir imposible acceso a una vivienda, las discotecas, las fiestas en mansiones y villas etc. etc

Y por fin estalló la bomba. Y la bomba es que en esta isla no hay agua para todos. Algo que no es ninguna novedad porque todos sabíamos, y sobre todo las Administraciones públicas, que el nivel de los acuíferos descendía año tras año, que se tuvieron que construir tres desaladoras así como un anillo de interconexión para abastecer a los principales núcleos urbanos (leáse Vila, Sant Antoni, Santa Eulalia y parte de Sant Joan), que también se extraía agua de numerosas perforaciones sin control alguno para abastecer urbanizaciones, zonas turísticas, villas y mansiones, que el agua que se consumía en núcleos turísticos tan conocidos como la Cala de Sant Vicent o el Puerto de San Miguel salía y sigue saliendo por medio de perforaciones de acuíferos formados a lo largo de siglos… Todo el mundo sabía esto pero nadie hablaba de ello, el problema estaba ahí, digamos que en estado latente, que no conviene alarmar a la gente antes de tiempo. Incluso organizaciones que tienen como objetivo la gestión sostenible del agua como la Alianza por el Agua, que integra a muchas organizaciones y que incluso consiguieron el Pacto por el Agua con el beneplácito de todos los partidos políticos no se han atrevido a hablar de este problema ni plantear soluciones realistas.

Y como digo por fin estalló la bomba, por cierto de forma puramente accidental. Y ahora todo el mundo habla del agua, de la sequía, de los acuíferos y cada uno aporta su opinión, sus soluciones etc.. Y ahí va la mía aún sabiendo que no será del agrado de algunos.

Todos los que peinamos canas recordamos perfectamente que el río de Santa Eulalia vertía agua al mar todo el año, invierno y verano, lo mismo que cantidad de torrentes como es Broll, sa Llavanera etc. Y recordamos también que en el campo existían numerosas fuentes, norias y pozos artesanales que además de proporcionar agua para el uso doméstico permitían regar los entonces abundantes huertos, por cierto mucho más extensos que los existentes hoy día. Dicho de otra forma, los acuíferos estaban llenos, no podían absorber más agua y ésta afloraba en la superficie por donde podía.

Y llegó el turismo, y en cuatro días como quien dice la isla se llenó de hoteles y apartamentos, urbanizaciones, mansiones y villas, agroturismos etc… y se disparó el consumo del agua, problema que se fue capeando con perforaciones cada vez más profundas, se construyen tres desaladoras y aparece un ejército de camiones cisterna para transportar el agua … y de repente nos damos cuenta de que no hay agua para satisfacer tanta demanda.

Y la burbuja estalla cuando los vecinos de perforaciones que extraen agua día y noche sin control alguno se dan cuenta de que el nivel de sus pozos o perforaciones domésticas desciende día tras día o aún peor, se quedan sin una gota de agua. Por no hablar de las zonas en que el agua de mar ha invadido acuíferos enteros por sobrexplotación de los mismos. La realidad es que a día de hoy no hay agua para todos y me temo que por desgracia ese problema va a ir in crescendo, pues a corto plazo no existen soluciones milagrosas.

Dejando aparte remedios imaginarios como esos que salen por TV (cerrar el grifo cuando te limpias los dientes, hacer un uso responsable etc. etc.) y otros algo más realistas pero que tampoco van a la raíz del problema, a mi entender solo existen tres caminos. El primero sería sacar a los santos en procesión y rogar a Dios que nos mande la tan deseada lluvia, pero como dudo que atienda nuestras plegarias solo quedan dos caminos:

1)Producir más agua desalada para dejar en paz los acuíferos y

2)no tirar un solo litro de agua al mar reutilizando el agua regenerada para el riego o infiltrarla en los acuíferos. Ambas soluciones dependen de las Administraciones, local, insular y autonómica, de ahí la recogida de firmas pidiendo que actúen con rapidez, antes de que el agotamiento de los acuíferos sea irreversible.

La cuarta desaladora debería servir para abastecer los núcleos urbanos y turísticos a través del anillo de interconexión y los depósitos reguladores ya existentes así como para suministrar agua a las mansiones villas, etc con los caminones cisterna.

Y el agua convenientemente depurada procedente de las nuevas instalaciones de Sa Coma debería utilizarse para el regadío o la recarga de acuíferos, algo que lamentablemente no podrá llevarse a cabo por cuanto a día de hoy está previsto que esta agua depurada o regenerada acabe en el mar. Un gran despilfarro medioambiental y económico.

