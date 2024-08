La crisi de l’habitatge a Eivissa exigeix mesures urgents

Des del Partit Socialista, hem defensat i seguirem defensant un enfocament integral que garanteixi l'accés just i equitatiu a l'habitatge, una necessitat bàsica que s'ha de protegir amb polítiques públiques valentes i compromeses. Al llarg dels darrers anys, el PSOE ha desenvolupat una sèrie d'iniciatives orientades a enfrontar aquesta crisi, reconeixent que l'habitatge és un dret fonamental, i hem treballat perquè les polítiques públiques reflecteixin aquesta prioritat. Entre les mesures més destacades hi ha:

La Llei Estatal d'Habitatge, aprovada el maig de l'any passat, però que el PP de les Balears es nega a aplicar, i la Llei d'Habitatge de les Illes Balears, impulsades amb els nostres governs, han set passos decisius per establir un marc jurídic que protegeixi el dret a l'habitatge i permeti intervenir en zones tensades com Eivissa.

Otros artículos de Lluc Guillem Palerm Serra

La negativa del PP a declarar Eivissa zona tensada, a pesar de l'emergència habitacional, resulta desconcertant i és profundament irresponsable. L'aplicació de la Llei estatal permetria la rebaixa dels preus de lloguer mitjançant incentius fiscals per als petits propietaris. La declaració de zona tensada beneficiaria tant el petit propietari, que veuria els seus ingressos nets augmentar a través de beneficis fiscals, com evidentment l'inquilí, que pagaria una renda més baixa. Els grans tenedors tendrien limitats els preus de lloguer permetent controlar els preus abusius, escandalosos i prohibitius que tenim ara. La petició de declarar Eivissa zona tensada no és exclusiva del PSOE, entitats com Càritas també han demanat obertament que s'apliquin les mesures que preveu la Llei estatal.

La cessió de terrenys per a la construcció de HPO és un pas crucial per augmentar l'oferta d'habitatges accessibles i reduir la pressió al mercat immobiliari privat. A la ciutat d'Eivissa, els governs socialistes varen construir les promocions de Vuit d’Agost i les dos de Platja d’en Bossa, sumant un total de 82 pisos en règim de lloguer; la rehabilitació de 9 habitatges de sa Penya també destinats a lloguer; i deixàrem adjudicada la promoció de 60 pisos d'Isidor Macabich.

El desenvolupament del sector de Ca n’Escandell, ja iniciat amb el procés d'urbanització, que, a més de terrenys per a equipaments públics, suposarà la construcció d'un total de 532 habitatges. Aquest projecte, ideat per l’equip progressista de l'Ajuntament d’Eivissa i desenvolupat pel Govern d’Espanya, es va dissenyar com una resposta directa a la falta d‟habitatge assequible a la capital de l'illa i permetrà oferir opcions de qualitat a preus raonables.

La reobertura de l'Oficina de l'Ibavi, tancada pel PP l'any 2011, ha set fonamental per agilitzar i centralitzar la gestió de l'habitatge públic a l'illa, facilitant l'accés a recursos i serveis essencials per als residents que més ho necessiten, com és la tramitació de les línies d'ajuda al lloguer posades en marxa per l'anterior Govern balear progressista.

A més, vàrem modificar el 2017 la Llei Turística per limitar, per primera vegada, el nombre de places de lloguers turístics, que el PP va disparar fins a les 20.000 a la nostra illa, i dotar de més capacitat el Consell Insular per perseguir les activitats il·legals. És imperatiu reforçar la lluita efectiva contra el lloguer turístic il·legal. Un mercat totalment fora de control on s'arriben a promoure caravanes, tendes de campanya i fins i tot coves. Un lloguer turístic il·legal que disminueix i encareix severament l'oferta d'habitatge. És totalment inacceptable i demostra la dramàtica deixadesa del Consell Insular d'Eivissa que el 40% dels habitatges turístics anunciats als principals portals en línia siguin il·legals.

El 2022 vam aprovar la moratòria de noves places, que el PP ja ha dit que l'aixecarà per autoritzar a la nostra illa 1.400 noves cases turístiques (ara en tenim 1.700), 400 de les quals estaran en espais naturals protegits, segons recull el PTI que pretén aprovar el Consell Insular de Vicent Marí.

Com es veu, el Partit Popular ha adoptat un enfocament diametralment oposat al del Partit Socialista. El del PP es caracteritza per la seva renúncia a intervenir al mercat immobiliari i la seva negativa a cedir terrenys a l'IBAVI per a la construcció d'HPO, deixant tota la iniciativa l'empresa privada a través del decret del Govern balear de Marga Prohens, amb una fórmula de cessió de terrenys públics d'equipaments amb un abast encara incert, i amb propostes tan polèmiques com la reconversió de locals comercials en habitatges, opció que la majoria dels mateixos ajuntaments del PP ha rebutjat.

Un cas paradigmàtic és el municipi de Santa Eulària des Riu, governat durant més de quaranta anys per la dreta, i que avui té el trist rècord de ser el més car d'Espanya en termes de preus del sòl i de l'habitatge. És inconcebible que en un lloc amb una crisi semblant, no s'hagi construït ni un habitatge públic en dècades. Aquesta inacció ha convertit Santa Eulària en un municipi inaccessible per a la majoria dels residents, reservat exclusivament per a aquells amb alt poder adquisitiu. Tot allò que es construeix es destina al mercat de luxe o de segones residències. Mentrestant, molts treballadors estan obligats a viure en condicions deplorables, en infrahabitatges o assentaments, a causa dels preus exorbitants dels lloguers. El cas de Can Rova n'és una mostra dolorosa. Les polítiques del PP no faran res més que perpetuar aquest model d'exclusió social tan devastador en una illa que ven imatge de luxe i ostentació, mentre creixen els campaments barraquistes de treballadors i de famílies amb menors a càrrec dormint baix un plàstic.

L'accés a l'habitatge és un dret essencial que no pot ser obstruït per la negligència de les institucions o per l'especulació desmesurada que tradicionalment ha promogut el Partit Popular, i les conseqüències del qual salten a la vista en llocs com la nostra illa, que acaba repercutint en tota la resta, començant per la falta de personal per als serveis públics més essencials, com ara la sanitat o l'educació.

Des del PSOE, reafirmam el nostre compromís de seguir lluitant per solucions reals i eficaces per frenar la crisi de l'habitatge a Eivissa, conscients que no hi ha fórmules màgiques ni instantànies, però insistint que l'únic camí és el desenvolupament de més habitatge públic, la limitació dels preus dels lloguers i la lluita contundent i eficaç contra el lloguer turístic il·legal, i no la deixadesa i la falta de resultats dels darrers cinc anys de govern de Vicent Marí al Consell Insular.

Exigim al Partit Popular que abandoni la política d'inacció pública i adopti les mesures necessàries per fer possible que tots els residents de l'illa tenguin l'opció d'accedir a un habitatge digne. És moment de posar els interessos de les persones per damunt dels interessos especulatius i d'actuar amb la responsabilitat que aquesta situació demana.

En definitiva, la crisi de l'habitatge a Eivissa no pot esperar més, després de l'aturada en sec que va suposar l'arribada del Partit Popular al Govern balear i als ajuntaments fins a l'any passat progressistes. La frenada a les polítiques públiques d'habitatge i la tossuderia del PP en la seva negativa a aplicar la limitació dels preus dels lloguers no fan més que agreujar un problema que, si bé és comú a bona part de les ciutats i zones més turisficades del nostre país (i també a Europa, i per això després de les eleccions europees de juny, com a condició dels partits socialdemòcrates per donar suport a un nou mandat presidit per Ursula von der Leyen, es va anunciar un nou Pla europeu d'habitatge assequible), a l'illa d'Eivissa ha assolit un nivell de gravetat extrema.

Suscríbete para seguir leyendo