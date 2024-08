Ens arriba la notícia que un restaurant-cabaret-discoteca de Vila té idea de traslladar-se a Santa Gertrudis. Segons sembla se li acaba el contracte de lloguer, el que els demanen per renovar-lo els sembla car i creuen que això els dona dret a venir a trencar la tranquil·litat d’un poble que sempre ha fugit d’aquest tipus de negoci, que darrere el glamur que venen (“Somos el negocio de la felicidad”, diuen) no porten més que problemes als veïns.

Fa vint anys vàrem tenir problemes amb una discoteca, La Diosa, que es va instal·lar al mateix lloc on ara vol anar aquest restaurant-cabaret-discoteca. En aquella ocasió vàrem tenir tan poca ajuda (per no dir mica) per part dels que manaven que al final ens va haver de donar la raó una sentència judicial.

Aquesta vegada hi ha sobrats arguments legals per evitar aquesta barbaritat i que la gent del poble de Santa Gertrudis no hagi de viure el mateix que fa vint anys, perquè, la veritat, Santa Gertrudis no vol “líos”, vol viure tranquil·la.n