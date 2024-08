Basta una exposición de fotos de ayer para despertar los recuerdos de la infancia. Un sinfín de anécdotas que vistas en el contexto de la IA (inteligencia artificial) resultan chocantes e incluso de la prehistoria y total, pasó antes de ayer, sin ir más lejos. Estamos a 19 de agosto en un pueblo de la “moderna” España vaciada, lleno hasta las trancas de oriundos (los menos), segundas, terceras y cuartas generaciones que acuden por fiestas patronales para desahogarse de la presión de las ciudades en un entorno rural, con Airbnb, también llenos. Un lugar donde los inviernos, las primaveras y los otoños forman parte de su paraíso particular, con río propio, extrema vegetación (del verde al rojo y acabando en el ocre otoñal). Eso que ustedes están visualizando sin necesidad de realidades virtuales. De la noche a la mañana se convierte en un mini festival a lo Benicasim pobre como si lo retratara Berlanga para una serie sobre la revolución de los Botejara. Entre DJ (el lenguaje a lo “red social” se impone), conjunto musical de bodas, bautizos y comuniones, con amplio repertorio desde España Cañí hasta la Potra Salvaje con paradas en Paquito el chocolatero, para contentar a mayores y pequeñitos. Todo hasta entrada la una de la madrugada, cuando los padres primerizos retiran de la circulación (léase la barra del bar de la comisión de fiestas) a los niños protestones porque les dejan sin lo mejor (el tan temido reguetón o el rap, donde la música es la misma, pero cambian las letras, los letristas y hasta los recitadores en español de Colombia). Pasadas las dos el recinto lo toman las generaciones que van desde los 13 (aunque yo he visto de hasta once) hasta los cincuenta y pico con “añoranzas” de los veinticuatro… Allí están bajo la dictadura de unos pinchadiscos donde se suceden las letras (lo de la música es para echarle de comer aparte) machistas, de falta de respeto a la moral más básica, donde la tolerancia brilla por su ausencia y donde mal que me pese le doy la razón a Irene Montero. Allí se junta el mayor espectro social posible, desde usuarios de disco Ibiza hasta señores de teletrabajo o miembros de CSIC (no he dicho CNI, que habelos, haylos). En una interpretación coral de pésimo gusto, donde están prohibidos los cantautores o poetas con música de fondo, Sabina, Serrat y otros que formaron parte de alguna generación perdida. Lo importante es ganar el trofeo al más “madrugador” o sea, aguantar la noche hasta que se forma la cola del pan.