El turismo menguante y la combustión espontánea

Me chirría eso de la magia y las energías que desprende Ibiza. Si atrae a tanta gente es porque su naturaleza es maravillosa y, hasta no hace demasiado tiempo, también lo eran sus habitantes. Pero reconozco que algo tiene que haber porque suceden cosas sorprendentes. Como que el precio de una botella de agua sea de euro y medio en el resto del mundo y de seis en según qué sitios cool y súper guais ibicencos. De esos que te ponen luego una letrita tatuada (a ver cuándo veo una ‘g’ de gilí). Otro fenómeno sobrenatural se produce con los turistas, esas personas que nos dan de comer pero de las que abominamos porque no nos dejan disfrutar de las maravillas de nuestras islascuando queremos, esto es, preferiblemente en verano. Hay otros prodigios veraniegos. Uno, más propenso a analizar con el vecino del que no sabes de qué puñetas hablar, hace referencia al tiempo. Cada verano hace más calor que el anterior, por lo que me sorprende que la gente no entre en combustión espontánea en plena calle. Este apunte chistoso no suele ser bien recibido por tu interlocutor, que cree que ha sacado a colación un tema de candente (jopé con el calor) actualidad. El segundo portento estival hace referencia al número de turistas que recibimos en esta santa isla y a las quejas de los empresarios de todo tipo. «No hay tantos como el año que viene» o «las calles están vacías» son algunos de los agudos comentarios que me han hecho por la calle (antes de entrar en combustión y convertirse en cenizas). Pues resulta que por el aeropuerto han entrado y salido hasta el 31 de julio 5.044.553 personas (contando también el tráfico doméstico, ojo), lo que representa un 2% más que en el mismo periodo del año pasado. Y por el puerto, otros 1.711.249, un 3% más que en 2023. Que no les veamos o que no gasten tanto ya me sorprende más. No sé si el hecho de que están menos días o que tenemos una sobreoferta salvaje (de bares, de restaurantes, de campamentos y pisos turísticos y vendedores y taxistas ilegales...) puede explicar algo. O puede que la mitad entren en combustión en cuanto pisan la isla. Estamos rodeados de magia...

