Reptes en política lingüística

Que passat entre la mort de Franco i ara més temps que no va durar la dictadura, i amb més de quatre dècades d’Estatut d’Autonomia plenament operatiu, a les Illes Balears encara hàgim d’estar parlant de reptes en matèria de política lingüística indica que hi ha alguna cosa (o més d’una) que no va en hora, en aquest àmbit.

Els objectius que es reflecteixen a l’Estatut d’Autonomia i a la Llei de Normalització Lingüística són ben clars: s’ha d’aconseguir que, a les Illes Balears, tot el conjunt de la població siga bilingüe -és a dir, pugui desenvolupar les seues activitats, indiferentment, en català i en castellà. Així mateix, s’estableix clarament que tothom té dret a ser atès, arreu, en la llengua oficial que esculli, cosa que implica, automàticament, que tothom les ha de saber les dues. La ignorància d’una de les dues per una part de la població automàticament implica una discriminació per a aquells que són bilingües. Sempre es trobaran alguna situació en què no podran escollir la llengua, mentre que els monolingües (tots ells en castellà) poden escollir-ne sempre.

Avui, el principal repte que tenim, en política lingüística, a les Illes Balears (i al conjunt de la Catalanofonia), és la incorporació a la comunitat lingüística catalana de la població immigrada. La minorització del català dins la nostra societat no prové, fonamentalment, del fet que els catalanoparlants hagin abandonat la llengua. De fet, avui, a les Illes Balears, hi ha un nombre més gran de catalanoparlants del que hi hagi pogut haver en cap altra etapa de la Història. Tenim més catalanoparlants que mai, però sumen el percentatge més baix des del segle XIII. Per què? Evidentment, per la població nouvinguda que tenim entre nosaltres, i que (encara) no s’ha incorporat a la nostra comunitat lingüística (és a dir, que encara no parla català).

Amb les nostres condicions sociopolítiques, aquí no podem fer com a Flandes (que posen tots els immigrats a aprendre neerlandès durant un any, pagats per l’Estat, per fer-los competents en la llengua del país ben ràpidament). També hem d’apuntar que la població immigrada de Flandes és de moltes provinences diferents, i que no n’hi ha cap de clarament predominant. Ni podem fer com al Quebec, on afavoreixen directament la immigració de països que tenguin el francès com a llengua franca. Aquest territori del Canadà no gasta gaire en ensenyar francès als nouvinguts perquè el noranta per cent dels que hi arriben ja en saben.

Al nostre país, en canvi, no només no tenim competències ni pressupost per incorporar ràpidament els nouvinguts al coneixement del català, sinó que, a més a més, un contingent importantíssim de la població immigrada és de parla castellana, cosa que, objectivament, dificulta molt l’aprenentatge del català (perquè ja parlen una de les dues llengües oficials de les Illes Balears). Molts hispanoparlants no senten la necessitat d’aprendre el català i, encara ben al contrari, sovent el veuen com una molèstia, com un destorb. De vegades fins i tot arriben amb una informació ben escassa, quan no del tot nul·la, sobre la realitat lingüística de les Illes Balears. En alguna ocasió, m’he trobat persones vengudes de l’Amèrica llatina que, en arribar a Ibiza, no sabien quina era la llengua del lloc.

Al costat de la qüestió de la incorporació dels immigrants, tenim el repte, majúscul, de fer que efectivament el nostre sistema educatiu funcioni en català. Si només hi pot funcionar parcialment, la part que hi funcioni ho ha de fer d’una manera molt estricta. Val més que els alumnes només tenguin dues assignatures impartides en català (cosa que seria completament il·legal), però que ho siguin efectivament (és a dir, que el professor els exigeixi que ho facin tot, absolutament tot, en català en aquella matèria), que no que n’hi tenguin set, però tal com es fa ara a molts centres: és a dir, amb els alumnes demanant en castellà, o prenent-hi apunts, o fins i tot fent-hi treballs o proves. Dues assignatures estrictament en català donen més resultat més que set fetes a mitges. Perquè en les set fetes a mitges hi pot haver alumnes que no el facin servir mai, el català, i, en canvi, amb dues portades de manera estricta, això resulta del tot impossible.

Tenim reptes en molts altres àmbits: mitjans de comunicació, món laboral, administració de justícia, forces i cossos de seguretat de l’Estat, etc. Però ja ens n’ocuparem en d’altres papers. De moment, hem posat el focus en dos reptes que consideram que són fonamentals per al futur de la nostra llengua.

