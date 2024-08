El ‘parking’ de Santa Gertrudis, ¿es realmente necesario?

«Más asfalto, más coches». Recuerdo esta frase esgrimida hace años por los ecologistas quienes se lamentaban de la construcción de las autovías de Ibiza. El tráfico no va a desaparecer porque las vías se ensanchen. Sólo limitar la entrada de coches en la isla puede conseguirlo, que es justo hacia donde se camina en la actualidad. Otra medida sería tener un buen transporte público, que nos libere del uso del coche particular a turistas y residentes. Pero eso parece ya una odisea. En mi caso, el Eularibus no llega a mi urbanización en Siesta, porque en las pruebas se vio que no era factible. No sé cómo lo deben de hacer en Granada para poder circular por el Albaicín, un barrio de estrechas callejuelas. Habrá que preguntarles. En esta línea, entiendo que vecinos de Santa Gertrudis hayan puesto el grito en el cielo por el acondicionamiento de un nuevo aparcamiento en el pueblo. Una zona verde aneja al núcleo urbano ahora es un ‘parking’ de grava. ¿Era necesario? Desde el Ayuntamiento aseguran que sí, que ya se usaba para momentos puntuales, pero se hacía sin estropear un entorno rural con las fealdades de la ciudad. Asomarte a tu balcón y ver un solar de coches no es lo mismo que exista un descampado que a veces se usa para ese fin. Como diría mi hijo de tres años: «No es justo». Si no caben más coches en un lugar es que a lo mejor no debe haber más coches ni más gente, porque si la isla se sigue adaptando al turismo en vez del turismo a la isla, quizás Ibiza deje de ser un destino privilegiado para ser un sitio más de tantos.

En la época en la que vivimos, la tendencia es ganar espacio para las personas en detrimento de los vehículos. Restar verdor al campo para poner grava y coches es matar un trocito de la isla. Quizás sea exagerada, probablemente, pero me encanta Santa Gertrudis tal y como es. He vivido cuatro años en una casa de campo a media hora a pie del Bar Costa. Peatonalizarlo fue todo un acierto, pero a veces las cosas están bien como están y no hay que revisarlas tanto, aunque se vean las costuras.

