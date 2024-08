Empacho olímpico

Con el pebetero aún humeante y maletas por los aeropuertos, toca escribir sobre los Juegos Olímpicos de París 2024. Voy a hacerlo sobre estos últimos, pero lo aquí escrito sirve para todos los de los tiempos modernos. Anuncio que no serán palabras sobre los resultados, los éxitos, los récords o los fracasos. Ni sobre los momentos estelares o ambas ceremonias. Eso lo dejo para los entendidos en la materia. Escribiré acerca de su duración, organización y disciplinas que participan.

Entre la espectacular y llamativa ceremonia de apertura sobre las aguas del Sena el día 26 de julio y la ceremonia de clausura el día 11 de agosto en el Estadio de Francia, hay 16 días de competición, más otros dos extras previos añadidos por el fútbol para poder tener tiempo. Pocos días para lo que allí se ha llevado a cabo y la inversión realizada. Tratándose del acontecimiento deportivo más importante sobre la faz de la Tierra, sólo superado por el mundial de fútbol, parecen pocos días de competición. Remarcar que el torneo del balompié es un mes y la Eurocopa este año también. ¿Por qué los Juegos Olímpicos no pueden durar ese tiempo?

Hay que señalar que los grandes eventos se disputan cada cuatro años, periodo razonable para crear expectación, pero demasiado largo para prepararse y esperar por la competición. Para algunas disciplinas a lo peor es un tiempo excesivo, pues en sus respectivas modalidades no hay competiciones de relevancia fuera del cobijo de la bandera de los cinco anillos. Para otras, a lo mejor es cuando toca, porque éstas sí que tienen competiciones propias de trascendencia. Y para otras, como el fútbol, el tenis, el golf, el ciclismo en ruta o el propio baloncesto, son una china en el zapato. Baste decir que entre el final del Tour y el inicio de la olimpiada pasaron seis días.

Tan descomunal inversión para tan pocos días de competición no se justifica. Son necesarios más días, espaciar y separar la aparición de las diferentes disciplinas y poder disfrutar de ellas, bien en directo bien por televisión, que con tal frecuencia de actos, ni a las televisiones les da tiempo a retransmitir ni a los telespectadores a ver. Las olimpiadas deberían durar al menos un mes. No se entiende el empacho televisivo y el amontonar las competiciones, que no sabes cuál mirar y te toca informarte a base de resúmenes. Tal es así, que el fútbol tuvo que empezar dos días antes, y deportistas de disciplinas que no se disputan en la capital francesa o su alfoz, no pudieron estar en la ceremonia de inauguración porque al día siguiente a primera hora comenzaban su participación en la sede correspondiente. Insisto, no se justifica tanta prisa, porque si a alguna disciplina deportiva una olimpiada le trastoca la preparación o la propia competición anual, lo que debe hacer es no acudir, caso del fútbol o deportes de motor.

Respecto a las disciplinas olímpicas, a algunas no les veo no sólo la razón de estar, sino la razón de ser, caso del baloncesto 3X3, el vóley playa o el pentatlón moderno. También me choca la presencia de la escalada o el skateboarding, echando de menos otras como el kárate o el ajedrez, que deberían estar. ¡En fin! Supongo que es imposible que llueva a gusto de todos.

Al río Sena, a los mil quinientos millones de euros gastados para intentar limpiar sus aguas y evitar que las cloacas viertan en él, y a la brillante idea de meter allí a los deportistas para competir, tendremos que dedicarles otro extenso artículo.

