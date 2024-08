Carmen Ferrer, sin soluciones para los afectados de Can Rova

Más de dos semanas han pasado ya desde que el 31 de julio se procediera por sentencia judicial al desalojo de los afectados de Can Rova y más de dos meses desde que se anunciase el alzamiento, tiempo que el Ayuntamiento tuvo para planificar una salida digna para todas estas personas, menores incluidos, pero que a día de hoy siguen sin soluciones.

Esto demuestra una total falta de humanidad de un equipo de gobierno que está pensando en otras cosas. La última prueba de ello es la actuación del ayuntamiento dirigido por Carmen Ferrer del PP frente a las consecuencias de la DANA anunciada desde el pasado lunes.

Las medidas anunciadas un día antes de la llegada de la DANA y que debían servir para guarecer a las personas en situación de calle, han sido totalmente insuficientes y nada eficaces, puesto que la mayoría de esas personas se han quedado, nuevamente, sin la protección pública que se espera en estos casos. Carmen Ferrer se ha quedado únicamente en un titular de prensa que solo ha servido para eso, tener un titular, pero que no ha logrado ayudar a mujeres, menores y hombres que siguen en la calle.

Las entre 50 y 60 personas que viven actualmente en situación de calle junto al campamento de Can Rova, en las que también se encuentran menores de edad, no recibieron ninguna información por parte de la institución municipal que lidera el PP. Esto ha provocado que estas familias hayan estado varios días sufriendo las consecuencias de la DANA, como antes ya habían sufrido las consecuencias de la ola de calor con temperaturas de hasta 36 grados a pleno sol.

Quiero recordar que, después del desalojo que tuvo lugar el pasado 31 de julio, muchas de las personas que residían en el interior del recinto, y ante la imposibilidad de asumir el elevado coste de un lugar donde cobijarse, se trasladaron a una zona colindante a Can Rova ante la falta de alternativas habitacionales.

Como he mencionado al principio, dos meses pasaron desde que la sentencia fue hecha pública, por lo que hay que lamentar la nula planificación y la toma de decisiones improvisadas que se han llevado a cabo por parte de la alcaldesa Carmen Ferrer.

Este hecho ha dejado patente su incapacidad de solventar este problema y de apoyar a las personas desalojadas. Aún hoy siguen sin recibir una respuesta eficaz a sus necesidades, encontrándose en condiciones de riesgo de exclusión social, extrema vulnerabilidad y desamparo. El equipo de gobierno del Partido Popular debe tomar una política activa en este caso. Debe acercarse al asentamiento con todos los medios necesarios para, en primer lugar, escuchar las necesidades de todas esas familias y en segundo lugar, ver de qué forma pueden ayudarlas.

No puede ser que se invite a ir a una oficina municipal a personas que tienen miedo a perder lo poco que tienen si abandonan el nuevo campamento. En casos como este, la confianza de estas personas con las instituciones, en su mayoría migrantes que vienen a labrarse un futuro en nuestro país, es muy importante. Los esfuerzos están siendo claramente insuficientes y por eso desde aquí, pido a la alcaldesa y al equipo de gobierno que pongan todos los medios humanos, técnicos y de recursos al servicio de estas personas.

Porque no puede ser que habiliten espacios para que puedan pernoctar las personas en situación de calle ante la DANA y nadie se acerque a informarles. Porque no puede ser que la alcaldesa no movilice a todo el personal para que vayan in situ a ver en qué condiciones se encuentran estas personas y cómo se les puede ayudar de la mejor manera. Porque no puede ser que hayamos llegado a esta situación tras cinco años sin que el gobierno supiera absolutamente nada.

Alcaldesa, está a tiempo de rectificar y aportar algo de humanidad a este drama social que están viviendo todas estas familias con menores a cargo.

