Homer podría ser español

Me pregunto por qué nosotros, los españoles, que presumimos de buen humor, y estamos tan entregados a la creación de memes, no somos capaces de escribir una serie como los Simpson, ese prodigio irreverente que lleva treinta y cinco años riéndose de todo. En el pequeño universo de Springfield, el pueblo donde viven los protagonistas, los políticos suelen ser corruptos o buscar solo su propio interés (como el alcalde) y el jefe de policía es un incompetente que nunca se deja asesorar por sus subordinados, mucho mejor preparados, que sufren las consecuencias de las malas decisiones de su superior. Los médicos no tienen recursos, los profesores se desesperan y los sacerdotes de religiones diversas no suelen constituir un ejemplo. A pesar de su sátira, se han convertido en la serie más longeva y la más premiada, y aunque a veces pierde interés, se ha mantenido más de tres décadas en antena y acaba de firmar para otro año más. Groening, su creador, bromea con la idea de que son como la Wikipedia o la antigua enciclopedia en tomos.

Todo está en los Simpson, porque cuando se hace humor durante décadas, alguna vez se acierta, confiesa. Y también que el equipo de guionistas intenta hallar las bromas más absurdas, y como el mundo es cada vez más absurdo, las bromas se vuelven reales. Por eso me pregunto por qué estamos tardando tanto en escribir una serie que nos represente. O por qué no se lo proponemos a Groening, quizá porque ni siquiera en treinta y cinco años se podría condensar el país en que nos estamos convirtiendo o lo rápidamente que pasamos página ante situaciones cada vez más delirantes. Puigdemont y su ahora me ves ahora no me ves darían para más de un episodio, y si seguimos riéndonos de nosotros mismos, podríamos empezar por las leyes educativas, las de dependencia, las listas de espera de sanidad y tanto material que no cabría ni en décadas.

Ya me veo a Puigdemont convertido en personaje, aunque los guionistas tienen casi todo el trabajo hecho. De fondo, podría sonar la canción de Álex y Cristina ‘Hago chas y aparezco a tu lado’, que me acompañó tantas noches de la adolescencia. Lo que no podía imaginar en este país insuperable es que me acordaría de ella tantos años después. Hagamos una serie satírica ya mismo o murámonos de vergüenza o dejemos de reírnos de lo que no tiene ninguna gracia, a no ser que sea para ponernos delante del espejo y contemplar en qué nos estamos convirtiendo si permitimos tanta incongruencia. n

