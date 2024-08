Chabolismo en aumento y pasividad institucional

Tal y como era de esperar, los residentes en el poblado chabolista de Can Rova se han desplazado a otros lugares para instalar sus infraviviendas, en condiciones aún más penosas si cabe y agravadas todavía más por la DANA que ha azotado esta semana las Pitiusas. Más de medio centenar de desalojados de Can Rova se han asentado en un terreno de las inmediaciones, a tan sólo cien metros de la finca privada de la que les echaron el 31 de julio por el desahucio del propietario que estaba haciendo negocio, al explotar una especie de camping ilegal en contra de los demás dueños. El poblado de Can Raspalls ha aumentado la densidad de tiendas de campaña en los últimos días, tal y como se observa desde la carretera, y en otras zonas de la isla proliferan sin freno estos asentamientos de infraviviendas. Lejos de ser un fenómeno aislado y localizado, es una realidad que ya afecta al conjunto de la isla, es decir, a todos los municipios, y va a más.

Sin embargo, hasta el momento y pese a que la situación es de auténtica emergencia humana por la falta de vivienda asequible para residentes y trabajadores, como consecuencia de la especulación más salvaje, en la isla no hemos pasado de la fase del diagnóstico a la de la actuación. El Consell ha promovido reuniones con asociaciones y otras entidades para recoger opiniones y seguir analizando un problema que ya exige pasar a la acción con urgencia. Pero la cuestión es si los responsables de las Administraciones implicadas —que son todas, desde el Gobierno central hasta los ayuntamientos, pasando por el Govern y el Consell— saben qué hay que hacer. O si están dispuestos a asumir el reto, muy complicado y que requiere decisión y coraje, de coordinarse para adoptar una batería de medidas que tengan efectos eficaces y lo más rápidamente posible sobre el mercado de la vivienda de alquiler, pues esperar más a intervenir es irresponsable. No se puede seguir mirando hacia otro lado, asumiendo que la especulación con un bien esencial como es la vivienda (un derecho fundamental garantizado por la Constitución) es un hecho que hay que asumir como consustancial a la isla. La estrategia de esperar a que pase la temporada para que las personas que malviven en chamizos y trabajan durante el verano abandonen la isla dice muy poco de la capacidad de gestión de quienes deberían afrontar este grave problema.

Está claro que la situación tiene muy difícil solución. Pero también está claro que el chabolismo y la espiral de precios disparados de la vivienda van a continuar sin freno, tal y como ya hemos comprobado a lo largo de los últimos años. Mientras las grandes ciudades acabaron con sus poblados chabolistas ya hace tiempo, un destino turístico puntero en el mundo, meca del lujo como es Ibiza, observa impasible cómo estos asentamientos se extienden por todas partes sin ningún viso de solución. Al mismo tiempo que la falta de trabajadores (especialmente los cualificados) es el principal lastre para la economía de la isla y dificulta e incluso impide el funcionamiento de empresas y servicios públicos.

El chabolismo es la manifestación más evidente y lamentable de la falta de vivienda asequible en Ibiza para los trabajadores y residentes. Sin duda, tiene que haber ayudas por parte de las Administraciones para estas personas que viven en condiciones infrahumanas (también menores) pese a que tienen trabajo y sueldos razonables, pero no hay que olvidar que para frenar y eliminar el chabolismo hay que impedir la especulación con la vivienda y conseguir que el mercado del alquiler vuelva a unos parámetros razonables. Para ello, es fundamental la lucha eficaz y contundente contra el alquiler turístico ilegal y dar garantías a los propietarios para que saquen al mercado las 3.000 viviendas vacías que el Consell calcula que hay en la isla. Además, habría que poner límites a los precios del alquiler, pues es inadmisible que una habitación compartida llegue a costar casi el sueldo mínimo. La mayoría de quienes viven en estas condiciones deplorables lo hacen porque no tienen otra opción, y muchos de hecho han sido expulsados de los pisos en los que vivían porque los dueños los alquilan mucho más caros en verano. Dejar que el mercado siga con sus reglas basadas en conseguir la mayor rentabilidad económica posible es suicida. La emergencia humana que ya estamos viviendo en la isla se agravará y las consecuencias son imprevisibles.

