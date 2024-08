Veus la imatge i allò que l’envolta. El nus de la corbata. El color de la camisa. El pantaló llarg i estret, massa llarg tal volta, massa estret. L’americana que fou blava abans-d’ahir, ara qualsevol cosa, qualsevol color. Més endavat, de forma instantània i breu, el rostre, la pell del rostre. La mirada. I la mirada als ulls. Tot un temps i tot un cercle que ara es tanca. T’atures una vegada més davant el mirall. Ara de perfil. La teva figura torna a ser ridícula, una mica patètica, pobra. Aquest home i aquesta dona han fet permeable una fosca abstracció de fets concrets, sentiments de fam. Però també/també el cru fred de l’estiu, misèria compartida de la marginalitat -la teva, per exemple- és desolació. ¿Tens ara dos cèntims d’esperança? L’esperança torna a ser albada o aurora inaudita. Paisatge després de la batalla mentre la neu, humil, cau sobre la ciutat d’Estrasburg. Transformació, transfiguració de l’ànima i el germà, el meu germà, aixeca el vol cap a altres paratges per on arribarà el príncep. Però el príncep és trist, cautelós, home de lletres, té aire d’aigua al rostre i a la nit el voltor s’acosta a la casa blanca, a la casa del puig i la muntanya amb urpes, ungles i dentellades d’abast il·limitat. Veus?, altra vegada el so i el timbal del melodrama m’assola. Entra el fosc camí de l’ànima, obre escletxes a la finestra del cor. Després cendra esdevinguda drama per camins que davalla, nega pous i cisternes, tanca comportes, em llança cap a camins d’una harmonia escassament compartible, mai desitjable. Escolta poc abans de la violenta trencada d’alba i l’arc -sempre- de sant Martí. El nus de la corbata.