La fábula de la gaviota, el erizo y el ciclista

Xicu Lluy, un periodista que creó escuela, llegó una mañana de domingo a La Prensa de Ibiza con el propósito de escribir un artículo sobre los cadáveres de perros y gatos que poblaban las carreteras y que se dejaban pudrir en el asfalto. El paso de decenas de coches por encima de ellos, hasta desarticularlos, desmembrarlos, destriparlos, chafarlos y, al final de este proceso, descomponer cada trozo del animal hasta su total desintegración, era la única manera de ‘limpiar’ su rastro. Aquel innovador reportaje fue foto de portada. Una gaviota me ha hecho recordar aquel artículo. Bajaba de ses Marrades en bicicleta cuando, ya cerca del cruce de Buscastell, vi de lejos una enorme que estaba posada en medio del asfalto. Poco antes de llegar a ella, emprendió el vuelo. Justo en donde despegó había un erizo destripado, se supone que aplastado por un automóvil. Paré y lo retiré al arcén para que la gaviota no corriera el mismo destino mientras lo devoraba. Di la vuelta (tocaba subir y bajar varias veces ses Marrades) y seguí mi camino. Veinticinco minutos después, la misma escena: gaviota en medio de la carretera que se pira en cuanto llego; paro, retiro al erizo aplastado y pienso que es boba de remate por volver a ponerlo en el mismo sitio. ¿Tendrá intenciones suicidas? ¿No se lo comería mejor en otro sitio? Vuelvo a dar la vuelta para subir ses Marrades, bajo y, de nuevo, la misma escena: gaviota, erizo despanzurrado… Y lo vuelvo a retirar pensando que está zumbada y que salvaré su vida. Qué majo soy. Subo otra vez, bajo y en esta ocasión ya no hay rastro de la enorme ave. Del erizo, sí, o de lo que quedaba de él. Habían desaparecido todas sus partes comestibles (para ella). Sólo quedaba su piel, tan aplastada que parecía un fino felpudo. Sólo entonces me di cuenta de que el bobo era yo y que ella era la lista, muy lista. Imaginé que debió maldecirme y preguntarse por qué la estaba fastidiando cada vez que retiraba al erizo, que ella, tozuda, colocaba en el lugar preciso del asfalto para que los coches, al pasar sobre él, lo maceraran y evisceraran. Moraleja de esta fábula: deja en paz a la gaviota si no quieres quedar por idiota.

