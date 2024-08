San ‘Usebio’ en pleno ferragosto

¿Por qué? Se preguntarán. Todo tiene explicación. Hoy se celebra la festividad de San Eusebio de Roma, sacerdote de entre los siglos IV y V de nuestra era. En pleno ferragosto, punto álgido de la temporada turística en la isla, este escribidor ha decidido celebrar las fiestas (las patronales son en septiembre, pero el cole…) de Santa Maria, el 15, y San Roque, el 16, en su lugar de origen, a la orilla del río Mijares en Olba (cuna del maestro de la costura Manuel Pertegaz) en la provincia de Teruel. Allí el pistoletazo (no olímpico) de salida lo da la verbena de “sanusebio”, contracción popular de Eusebio. Mucha celebración, mucha fiesta, algo de desenfreno donde se juntan los trasnochadores con los madrugadores.

Estos días eso del footing reparador se queda en la prescripción sanitaria para la tercera edad y sus caminatas con críticas a los jóvenes incluidas. No le voy a contar lo que pasa a partir de hoy, primero porque en la Mola les importa un bledo. Segundo porque de fiestas y otras menudeces sabemos mucho por nuestros barrios (incluso de las ilegales). Pero sí toca hablar y mucho de turismo sostenible, de masificación, de protestas en la calle y un largo etc que quizás no afecte al presente, pero sí empieza a condicionar el futuro de la industria básica de Formentera.

La primera pregunta es: ¿se nos ha ido de las manos el crecimiento turístico? La segunda es: ¿qué tipo de turismo queremos para Formentera? (pensar en más territorio sería petulante y queda fuera de mis capacidades). La tercera, la del millón, es ¿cómo tenemos que construir la temporada de seis meses para que no perjudique a la temporada de doce meses? Las dos primeras habrá expertos con pedigrí que tengan la respuesta adecuada. Permítanme que yo me abstenga para no parecer un “set ciencies” en la materia. De la tercera sí tengo una percepción lógica puesto que vivo (excepto días contados) en la Mola. Ahí nos lleva al problema principal de la isla. La vivienda para oriundos y residentes que trabajan todo en el año en profesiones vitales para esta comunidad.

Es imprescindible que todas las administraciones implicadas (todas) empiecen a buscar soluciones porque ya ha traspasado y mucho el “ya veremos” de las políticas vacías de contenido o de programas electorales simplemente voluntaristas. Con esta precariedad de vivienda asequible. Es imposible desarrollar proyectos educativos para los alumnos o generar confianzas médico-paciente. Porque a la que pueden huyen. Sí, huyen (lo han entendido bien). Perdonen, pero no podemos escondernos.