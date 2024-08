‘Mansplaining’ peninsular e instantes de arrebato

Dentro de los subgéneros del periodismo ibicenco hay uno que es especialmente cargante que es el de la ‘Columna de opinión de un peninsular que explica lo que supuso para él descubrir Ibiza como si a los demás nos importara’. En ella, el peninsular en cuestión narra el síndrome de Stendhal que tuvo al llegar a la isla, encadena algunos tópicos sobre el ‘último paraíso mediterráneo’, y suele terminar con una nostalgia por la Ibiza del ayer, una queja de cómo ha cambiado todo a peor, y una admonición a los ibicencos, a quienes se acusa de no saber valorar lo que tienen. Da igual si el columnista llegó hace veinte años o hace seis meses, todas son por el estilo.

Esta columna, por desgracia, está inscrita en este subgénero y me odio por caer en esta trampa. Eso sí, no pienso reñir a nadie. Que un peninsular se dedique a dar lecciones a los nacidos aquí me recuerda a esos hombres que aleccionan a las mujeres sobre feminismo. A veces, callado se está más guapo.

El pasado sábado tuve en Sant Llorenç un instante de arrebato a la manera zuluesca cuando el escritor Julio Llamazares leyó el pregón de las fiestas patronales y evocó una frase de Walter Benjamin que había olvidado pero que regresó de nuevo, atravesándome como un rayo, en la que decía que jamás había experimentado nada parecido a la felicidad hasta que llegó a Ibiza. Escuché esas palabras y me di cuenta de que de mis 30 primeros años de vida -los años que viví en la península- era incapaz de recordar ni un solo instante de felicidad completa. Todos los momentos en los que he creído rozar algo parecido a la felicidad con la punta de los dedos, absolutamente todos, los he vivido desde que llegué aquí. Sentí vértigo al darme cuenta de eso, de todo lo que ha significado en mi vida -y creo que en la de muchos- llegar a Ibiza y de la profunda conmoción y transformación personal que nos ha provocado. ¿Qué derecho nos da esto para dar lecciones? Pues ninguna, claro está.

Una vez dicho esto, que no deja de ser una paja mental de alguien emocionalmente inestable y a quien inexplicablemente dejan escribir aquí, poco más hay que añadir porque somos todos unos cansinos.

