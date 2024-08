Gestió de l’aigua: incompliment de Vicent Marí

El Consell Insular de Vicent Marí ha incomplit el compromís adquirit fa més de cinc anys d‟assumir la gestió de l’aigua a Ibiza. Una responsabilitat que, més enllà de ser merament política, és vital per al benestar i la supervivència de l’illa. Un incompliment que té una rellevància especial en un context en què la crisi hídrica d’Ibiza és alarmant i ha arribat a un punt crític.

Ibiza, després de més de mig segle d’explotació turística i un creixement demogràfic ràpid, ha esgotat i salinitzat els seus aqüífers naturals. A més, l’illa ha abocat quantitats ingents d’aigua mal depurada al mar, i ha deixat la població resident i els visitants en una situació límit respecte al subministrament d’aigua potable.

A aquesta crisi s’hi afegeix la creixent amenaça del canvi climàtic, que a l’entorn mediterrani es manifesta en l’augment de les temperatures i en períodes de sequera cada volta més prolongats. Aquesta realitat no només posa en risc el subministrament d’aigua, sinó que també multiplica els problemes mediambientals i afecta greument els ecosistemes marins i terrestres de l’illa.

Davant d’aquest panorama, és vital garantir el subministrament d’aigua a la població, però hem de fer-ho baix criteris de consum responsable i sostenibilitat. L’aigua ha de ser tractada com allò que és: un bé comú, escàs i valuós. No és raonable que, mentre es malgasta aigua a través de fugues a la xarxa, es projectin noves infraestructures que perpetuen un model de creixement insostenible. No podem permetre que, mentre molts pateixen talls de subministrament, continuï el flux constant de camions omplint piscines i regant jardins exòtics per als qui s’ho poden permetre.

Un problema addicional i molt greu que agreuja la crisi hídrica de l’illa és la proliferació de pous il·legals que operen al marge de la llei o que no estan degudament controlats. L’existència de milers de pous, molts d’ells il·legals i sense la supervisió adequada, representa una amenaça directa al ja minvat recurs hídric de l’illa.

La vigilància per controlar aquests pous és clarament insuficient, amb només dos vigilants disponibles per a tota l’illa, cosa que permet que aquestes pràctiques il·legals continuïn gairebé sense sancions. És urgent que el Consell Insular assumeixi una vegada per totes la gestió de l’aigua i adopti mesures contundents per frenar l’obertura de pous il·legals i assegurar la preservació dels recursos hídrics.

L’enfocament del Partit Popular, centrat en la construcció de noves infraestructures i un creixement desmesurat, no és la solució que Ibiza necessita. És imprescindible un enfocament que prioritzi la sostenibilitat, que garanteixi el subministrament d’aigua a la població sense comprometre els recursos naturals de l’illa, i que promogui una nova cultura de l’aigua basada en la responsabilitat i l‟eficiència.

És el moment d’actuar amb responsabilitat, de valorar i protegir l’aigua com a recurs valuós que és, i d’implementar polítiques que n’assegurin la conservació per a les generacions presents i futures. La gestió de l’aigua ha de ser una prioritat absoluta pel Consell Insular de Vicent Marí, una responsabilitat que es demostri amb fets i no només amb paraules. Aquesta és una qüestió de supervivència per a Ibiza i els seus habitants.

