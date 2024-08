Carmen Ferrer: claro que vivir en una chabola es un riesgo

Claro que vivir en un asentamiento chabolista es una situación de riesgo. Y una indignidad que ninguna sociedad decente (y menos una isla ‘de lujo’ donde se ganan, y gastan, miles de millones) debería consentir que sufrieran sus trabajadores, añado yo. Acabo de leerme la nota en la que el Ayuntamiento de Santa Eulària se cuelga medallas por su actuación en Can Rova y sólo se me ocurren dos palabras: hipocresía y cinismo. Como existía el riesgo de que las deficientes instalaciones eléctricas provocaran un incendio y el solar no reunía «unas condiciones adecuadas de habitabilidad» para las personas, mejor tirarlas y que se busquen la vida en la calle o cocinando con un hornillo de butano en mitad del bosque. Los expulsaron sin contemplaciones, ejército de antidisturbios mediante, por ‘su propio bien’.

El Consistorio de la Villa del Río no es el responsable último del desalojo, que deriva de un fallo judicial, por supuesto. Ni tampoco de la desproporcionada actuación de los antidisturbios, de la que debería rendir cuentas la Delegación del Gobierno. Pero su respuesta ante un drama social como éste ha sido infame. Han tratado a sus víctimas como a estorbos, como a ciudadanos de segunda, para los que no se plantearon siquiera buscar plaza en un mísero hostal como medida de emergencia (ellos, a los hoteles solo a limpiar). En vez de condiciones dignas, lo que Santa Eulària ha ofrecido a los desahuciados de Can Rova han sido fundamentalmente unos cuantos colchones en un gimnasio, que ya ha cerrado (y sus usuarios que espabilen, que no son «vulnerables»), y separar a las familias para derivar a cuatro madres con sus hijos al centro Natzaret. Además de mucho asesoramiento sobre la vivienda que nunca podrán pagar. Caridad en vez de verdadera ayuda social, que el Consistorio detalla en una nota en la que han incluido, y esto no deja de ser mezquino, hasta el gel de ducha. Gran trabajo, claro que sí.

Can Rova es el ejemplo de lo que nunca se debe hacer ante un drama humano y la demostración de que la rica Ibiza por no tener no tiene hoy ni los recursos habitacionales más básicos. Y en cuanto a la prevención del chabolismo solo hay una vía y la saben: vivienda asequible. Pero de ésta, ni hay si se la espera.

