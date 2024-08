Turisme i nou esclavatge

Sortia fa uns dies la notícia d’uns cares que se n’havien anat sense pagar d’un restaurant, després d’haver no record si dinat o sopat. Eren mitja dotzena de persones i el preu de l’àpat superava els dotze mil euros. A més de dos mil euros per persona. No està malament. A mi, de seguida, per deformació analítica, em va venir a la ment què devien cobrar els cambrers que els havien servit la pitança. N’hi havia cap que cobràs, al mes, la meitat del que havia costat aquell sopar? I una quarta part? Pens que no fa falta resposta, que és òbvia.

De tant el tant, cada vegada més habitualment, sorgeixen comentaris i notícies al voltant dels preus dels lloguers. D’alguna manera, es posa de manifest, ben clarament, que molts treballadors viuen en condicions infrahumanes perquè no poden pagar el lloguer d’un habitatge mitjanament decent amb el que guanyen cada mes. Però molt poc sovent surten comentaris, per exemple, sobre els preus mitjans de les habitacions d’hotels de quatre estrelles, a Ibiza, durant els mesos de juliol i agost. Em sorprèn tanta escandalera pel preu de les habitacions llogades per particulars i la poca atenció als preus de les habitacions que, de manera generalitzada, s’observen a la planta hotelera. Què cobra, al mes, la cambrera de pisos que fa les habitacions? Quantes habitacions necessita, l’hotel, per pagar-la? Mitja? Una desena part? Una vintena part?

Durant aquests últims anys, i molt especialment enguany, han proliferat els campaments d’infravivendes, el nombre de persones que viuen -generalment a llocs no habilitats- en caravanes, etc. El problema s’ha fet cada vegada més visible i, ni tan sols amb tots els ajuntaments i el consell del mateix color polític, no hi ha qui ho sàpiga afrontar amb un mínim d’eficàcia. La crua realitat, se’ns diu, és que hi ha molts treballadors que tenen contracte en regla i cobren un sou relativament decent que han de viure en aquestes condicions.

A aquesta afirmació, caldria fer-li dues acotacions: si viuen en aquestes condicions no cobren un sou decent, encara que aparentment pugui semblar-ho. És un sou decent, el del cambrer que cobra al mes un deu per cent del que costa un sopar de sis persones a determinats restaurants d’Ibiza? És un sou decent el de l’empleat d’un hotel que cobra al mes el que es paga en dos dies d’una habitació? Un sou decent, a Ibiza, pot ser el de determinats llocs de la Península multiplicat per cinc o per sis. No augmentat un seixanta o un setanta per cent. En un lloc, un sou decent poden ser dos mil euros mensuals, i, en un altre, això pot ser un sou de misèria.

La segona acotació és una mica més complexa: hi ha persones que viuen, durant uns mesos, en unes condicions autènticament espartanes, deplorables, que malviuen, en definitiva, perquè volen estalviar al màxim (per poder-ho enviar als seus familiars als països d’origen, perquè així poden passar mig any vivint decentment sense treballar a ca seua -fora d’Ibiza-, per comptar amb més recursos per fer-se una caseta al poble...). Aquests, evidentment, fan una tria. Alguns d’ells segur que podrien viure millor durant aquests mesos, però no estalviarien tant. Qui ho fa perquè vol no és igual que qui ho fa perquè no té altre remei.

Certament, resulta del tot obscè que persones que treballen en establiments de luxe o àdhuc de superluxe hagin de viure en unes condicions absolutament deplorables. S’hauria de demanar comptes a les persones que regenten aquests establiments i mirar de posar-hi remei.

Crec, en qualsevol cas, que, en analitzar les emergències socials que es viuen a Ibiza, seria interessant posar el focus de manera més afinada, perquè ara mateix sembla que tots els problemes de l’illa parteixen de l’avarícia d’alguns propietaris que es folren tenint un pis llogat i, en canvi, ningú no es qüestiona els guanys astronòmics de determinades empreses hoteleres o de restauració, com si fossin la cosa més normal del món (comparant-los, naturalment, amb els sous que cobren els seus treballadors). Si no enfocam bé el problema, estarem abocant una part dels treballadors d’aquesta illa (i de molts altres indrets turístics) a una mena de nou esclavatge que, moralment, pens que no ens podem permetre. Certament, els temps en què tothom aspirava a la societat del benestar han passat. Ara es duu més la democràcia il·liberal, o l’autoritarisme i el campi gui pugui. Però, a la llarga, tot això té unes conseqüències. Que intuesc que no poden ser gaire bones.

