Un pequeño accidente en Caló de s’Alga

En verano no dejan de pasar cosas todo el rato en Ibiza. Muchas no trascienden o no son noticiables. Hace dos semanas, una señora alemana de 92 años se cayó de frente contra unas rocas cuando se cambiaba de ropa tras haberse dado un baño en el mar. No vi cuándo se golpeó, pero me encontré de repente con la mujer con la cara ensangrentada. Enseguida fui a auxiliarla, así como otras personas que se encontraban a primera hora de la mañana en es Caló de s’Alga, una pequeña cala de Siesta, en Santa Eulària.

La anciana no paraba de sangrar y llamé al 112, que, después de pasarme con tres personas distintas, me dijo que iban a enviar una ambulancia. La señora accidentada estaba sola. Hablaba poco en castellano y me quedé a su lado. Un trabajador del chiringuito trajo hielo para la herida y avisó a dos policías locales que estaban poniendo multas en el aparcamiento de la playa. Una vez que bajaron los agentes y la mujer se quedó con ellos sentada en una silla del chiringuito, con una botella de agua fresca que le ofrecieron en el establecimiento, me fui a mi toalla. Entonces miré y vi a la mujer custodiada por los dos policías, de pie delante de ella, esperando la ambulancia que no llegaba. Me volví a levantar y me quedé a su lado. Le di la mano y le di conversación (la que pude) para acompañarla. Ella me sonrió. La ambulancia se equivocó de lugar, la vimos en la playa de enfrente. Reconozco que existen protocolos y que esto no era de urgencia vital, pero tardó muchísimo. La señora se puso muy nerviosa, se quería ir, pero ya venía la ambulancia. «Qué domingo más horrible», masculló. Cuando llegaron los sanitarios se empeñaron en llevarla al centro de salud, aunque la herida ya había parado de sangrar. Era el protocolo, decían. Además vivía sola, y luego quizás había que llevarla al hospital para hacerle más pruebas. Ella no quería. Pero accedió. No la he vuelto a ver en la playa, pero pienso en ella, en ese domingo fatídico que la tiene alejada del mar. Me dijo que me iba a invitar a una cerveza otro día y, aunque no bebo, estoy deseando verla para brindar por la vida.

