José Saramago escribió en su ‘Ensayo sobre la ceguera’ (1995) que “aún está por nacer el primer ser humano desprovisto de esa segunda piel que es el egoísmo, y mucho más dura que la otra que por nada sangra”. De esta forma venía a reconocer el novelista portugués, ateo declarado, que el hombre sí nace con un pecado original y que es, precisamente, el del egoísmo. El diccionario lo define como “inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés, sin cuidarse del de los demás”.

El asunto del egoísmo, profusamente desentrañado en la novela de Saramago, suele combinarse perniciosamente con esa invidencia a la que alude el título, que además funciona como metáfora, pudiendo referirse tanto a la ceguera física como a la intelectual. Lo resume perfectamente ese proverbio castellano que nos recuerda que, en ocasiones, “vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.

Hacía tiempo que no asistía a una combinación tan atinada entre ambos conceptos –egoísmo y ceguera–, como al escuchar en diversas ocasiones esta temporada a distintos representantes de la industria turística afirmar sin rubor que las protestas contra la masificación han provocado una caída de la actividad en el sector. Precisamente ayer, este periódico confirmaba, por ejemplo, que julio cerró con un 4% menos de pernoctaciones en los hoteles.

Por un lado, nos encontramos con el dudoso gusto de lamentar este descenso moderado de las estancias, precisamente en el momento en que toda Ibiza asistía atónita al desalojo a porrazos de docenas de familias, algunas con bebés en brazos y niños pequeños, en un asentamiento de chabolas, caravanas y tiendas de campaña. Muchos de ellos, por cierto, trabajadores de hoteles y otros servicios turísticos cuyos propietarios no les proporcionan un sueldo suficiente como para pagarse un techo decente. Este drama social, dicho sea de paso, ha llenado tantas o más páginas en la prensa foránea como las que puedan haber generado las manifestaciones contra la masificación turística. He ahí la ración doble de egoísmo.

Centrémonos ahora en el asunto de la paja y la viga. ¿Cómo se puede culpabilizar por el descenso turístico a un puñado de ibicencos hartos de la saturación, con todo el derecho a manifestarse pacíficamente –no confundir con los atentados contra propiedades privadas–, sin aludir, ni siquiera de pasada, al salvaje incremento de precios que ha experimentado la isla? ¿No será que los empresarios del sector, muy especialmente los que regentan las pernoctaciones, tienen su parte de culpa? En la mayor parte de la isla, ahora mismo, no puede encontrarse una habitación doble por menos de 300 ó 400 euros; un auténtico disparate. Las familias ya no vienen o se buscan alojamientos alternativos, y los fiesteros hacen escapadas cortas porque estas tarifas no hay quien las soporte. Millonarios hay muchos, pero en esta Ibiza de cartón piedra, que comienza a desmoronarse como un castillo de naipes, aún nos toca vivir de aquellos que pretenden ejercer como tales, con un presupuesto que sólo les da para dos o tres días. Tal vez ahí radique la cuestión y no en las pancartas. Lo adecuado, ahora que comienzan a venir mal dadas, sería que los hoteleros moderaran sus tarifas, pues su avaricia, al igual que la de aquellos que explotan turísticamente viviendas residenciales, no sólo ha afectado a la reducción en las ocupaciones, sino que también ha contribuido a acelerar los terribles desequilibrios sociales que afronta la isla.

Incluso es posible que el descenso en las pernoctaciones y en el gasto de las familias también esté relacionado con la saturación real y palpable que se respira en Ibiza y que dinamita las expectativas vacacionales de cualquier persona mínimamente equilibrada; o que las playas estén a rebosar y las carreteras se colapsen a diario, que el ruido de la fiesta se expanda por todas partes o que las sandalias se te queden pegadas al suelo por falta de limpieza. También se puede aludir a la procesión de borrachos, el tráfico de drogas a la vista de todos, la inseguridad, los episodios de balconing, los efluvios a cloaca que la brisa devuelve desde los emisarios, la omnipresencia de las discotecas comenzando por el aeropuerto… Todas ellas cuestiones que también tienen un eco constante en la prensa internacional.

Algunos representantes del sector, sin embargo, dicen que los culpables son los manifestantes. Apañados vamos si la futura comisión destinada a determinar el cambio de modelo turístico para desaturar la isla la conforman personas con tales pensamientos, gerifaltes del ocio y otros visionarios aquejados de idéntica ceguera. Una mesa supuestamente transformadora, en definitiva, que puede acabar integrada mayoritariamente por una élite de empresarios y gobernantes que, más allá de discursos tan grandilocuentes como estériles, pretenden que nada cambie o, como mucho, se haga a la manera de Lampedusa, para que todo siga igual. n

