Chábeli reformará la Moncloa

Como adicta espectadora de los programas de reformas de los gemelos Drew y Jonathan Scott, que convierten inmuebles siniestros, desfasados o destartalados en La casa de tus sueños, me tomé con escepticismo la apuesta veraniega de Televisión Española con Los Iglesias. Hermanos a la obra, donde Chábeli y Julio José Iglesias atienden las peticiones de diferentes famosos para remodelar sus domicilios. Las audiencias de los cuatro primeros programas han sido tan bajas y las críticas a los hijos de Julio Iglesias e Isabel Preysler tan nefastas que el espacio se ha retirado de la parrilla de los martes y lo ha enviado a la madrugada de los viernes, donde no lo verán ni los que vuelven del tardeo. Me imagino a los inimitables contratistas canadienses de Los gemelos reforman dos veces entrando con su mazo en el despacho del directivo del ente público que decidió producir el formato (ocho capítulos que han costado casi dos millones de euros) protagonizado por la pareja de pijos residentes en Miami. Le dejarían un «espacio abierto» con vistas a la oficina del paro al grito de: «Eres un inútil… y lo sabes». Hasta dar con el maná de TVE, a Chábeli se la podía considerar una parada de larga duración, pues no ha trabajado los últimos 15 años. Su hermano, por el contrario, es un cantante sin demasiado tirón, asiduo a los concursos del canal público, que sirve tanto para bailar como para hornear un bizcocho y ahora para ajustar tornillos. Se han llevado 244.000 y 104.000 euros de dinero público respectivamente por su homenaje a Pepe Gotera y Otilio. En el único rasgo de progresismo que se le puede encontrar a semejante fichaje, ella desmiente la brecha salarial de género y cobra el doble porque es la ideóloga de las soluciones decorativas efectuadas en las mansiones de Gloria Estefan, Luis Fonsi, Norma Duval o Arantxa Sánchez Vicario. Estamos esperando el tuit de Yolanda Díaz al respecto.

Y es que RTVE no solo va a atender al problema de la vivienda del común de los pringados, con noticias sobre alquileres imposibles, gentrificación, desahucios y familias que viven en caravanas: los ricos también lloran por el color de las cortinas y tienen sus cuitas de interiorismo que Chábeli y Julio José pueden resolver divinamente con cargo a nuestros impuestos. Por ejemplo, Isabel Preysler, madre de ambos, que no sabía qué hacer con el jardín de su casa, apodada Villa Meona por la cantidad de baños que atesora, y tras la intervención de su primogénita dispone de un rincón superguay. O Ana Obregón, que necesitaba una casita de muñecas para su nieta en el exterior de su chalet de la Moraleja, una pequeña construcción llena de molduras color de rosa. Si fuera un chiste de David Broncano se reiría hasta Tamara Falcó, la única Preysler que rebaña audiencias en El Hormiguero de Pablo Motos, la competencia. A la pública le han colado los hermanos trucha, y ahora no sabe cómo amortizarlos. Tal vez un último episodio en el que Chábeli le dé una vuelta a esos salones de la Moncloa de paredes adornadas con cuadros de Miquel Barceló. Podría querer Pedro Sánchez un nuevo aire para el palacio que le haga olvidar el paso por allí del juez Peinado y su mariachi de ultras, que fue un visto y no visto pero dejó huella. Todo un reto cuqui para el taladro de Julio José. n

