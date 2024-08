El agua, un recurso escaso que hay que usar bien

El agua es un recurso muy escaso en Ibiza y Formentera, que dependen de las cuatro desaladoras para abastecer a la población, además de los acuíferos, la mayoría sobreexplotados. En este momento en el que se impone la reflexión sobre las negativas consecuencias de la masificación turística tanto sociales como medioambientales, también éste debe ser el planteamiento al afrontar el problema de la falta de agua en las Pitiusas. Sin duda, es preciso garantizar el suministro de un elemento básico tanto a los residentes como a los turistas, pero no de forma ilimitada e incondicional.

El objetivo no debe ser producir más y más agua, de la misma forma que hay que acabar con los récords de afluencia de turistas, porque la cantidad ya no es sinónimo de riqueza y bienestar, sino más bien al contrario, de problemas graves derivados de la saturación. El reto es conseguir un consumo racional y razonable de un bien que es muy escaso y que no se puede derrochar en usos que no son domésticos ni agrícolas, como el riego de jardines con plantas propias de otras latitudes o llenar piscinas. Es fundamental una política de gestión con visión global de isla en la que se avance hacia el cierre del ciclo del agua y se pueda reutilizar todo el caudal que las depuradoras están ahora mismo vertiendo al mar, una asignatura pendiente que hoy por hoy sigue muy lejos de ni siquiera mejorar.

Los ayuntamientos ya están aplicando medidas esenciales, como la penalización al consumo excesivo o la sensibilización con campañas que incluyen el cierre de duchas y lavapiés en las playas, además de otras a medio y largo plazo que son menos visibles y muy costosas pero que son clave, como la renovación de las redes de suministro con criterios modernos y aplicando las nuevas tecnologías para evitar la pérdida de agua y detectar las fugas cuanto antes. Pero el urbanismo disperso de Ibiza y Formentera —a menudo fuera de ordenación— implica que parte de las viviendas diseminadas en suelo rústico dependen de pozos o de camiones cuba, cuyo consumo se dispara en el caso de las que están destinadas al alquiler turístico (no siempre legal), muy superior al de la media. La imposibilidad de abastecerse en dos pozos importantes de la isla por una avería y porque otro había superado el volumen de extracción autorizado ha devuelto a la actualidad un antiguo problema: las desaladoras de Ibiza no suministran agua a los camiones cuba porque aunque los dispensadores están instalados desde hace doce años, aún no han entrado en funcionamiento. Esto representa que todas las empresas que distribuyen agua con camiones a particulares y empresas la cargan en pozos, con el consiguiente efecto sobre los acuíferos, ya sobreexplotados, en una situación de prealerta por sequía —las reservas de la isla están al 32%—. En agosto no sobra excedente para los camiones cuba, pero fuera de la época de máxima demanda, que los camiones carguen en las desaladoras tendría un efecto beneficioso para los acuíferos de la isla, por lo que es incomprensible que en doce años no se hayan puesto en marcha los puntos de abastecimiento.

Por otra parte, la oferta turística ilegal tiene como otro de sus efectos nocivos que desborda las infraestructuras y servicios, que no están diseñados para soportar esa presión extraordinaria.

El problema del agua es muy complejo y requiere un abordaje con visión global y de futuro, que no esté a expensas de los cambios políticos, y en el que haya una estrategia institucional que incluya a los distintos niveles, desde los ayuntamientos a los consells, el Govern y el Gobierno central. No se trata de abrir más desaladoras, sino de hacer un uso del agua eficaz y racional, adaptado a una realidad marcada por la escasez acuciante de este recurso.

Suscríbete para seguir leyendo