¿De qué está hecho un antidisturbios? Es la pregunta que no deja de darme vueltas en la cabeza desde el pasado 31 de agosto, el día del desalojo de Can Rova. Se me hace muy difícil pensar que un ser humano pueda plantarse, armado, frente a niños. No se confundan, no busco empatizar con estos droides, pero no entiendo cómo alguien con un poco de corazón y de cabeza pueda llevar a cabo la actuación que se vio ese día en el asentamiento.

Que se vio gracias a que todo el mundo, ahora, lleva una cámara de fotos y de vídeo en sus manos. Porque antes de enfrentarse con familias que estaban perdiendo lo que habían convertido en su hogar (por miserable que éste pueda parecerle a alguien) ya se preocuparon de desalojar a la prensa. Si querían que las escenas que todos hemos podido ver en las redes sociales de los ya desalojados de Can Rova no las viera nadie, falló estrepitosamente la estrategia. Si no querían que nadie les viera protegiéndose con escudos y empuñando porras contra niños, mujeres con bebés en brazos, mayores y personas que trataban de gestionar la realidad de quedarse, de un día para otro, sin casa, erraron estrepitosamente.

Hay una imagen que no se me va de la cabeza. Las cabezas de dos niños que no deben tener más de ocho o nueve años a pocos centímetros del escudo transparente de un antidisturbios porra en ristre, y la mano de una mujer pegada al escudo, tratando de mantener esa mínima distancia, evitando que el escudo se acerque más a las naricillas de los pequeños. Al otro lado de la defensa, la cara de un hombre, protegida con casco, que mira a los niños como quien mira al enemigo.

En ese momento, cuando quienes están al otro lado del escudo son unos chiquillos a los que echan de su casa, cuando el enemigo es, en realidad, la víctima... ¿Qué le pasa por la cabeza a ese hombre? ¿No piensa? ¿No tiene corazón? ¿Explica a su familia y su círculo más cercano que su labor del día ha sido enfrentarse a niños, mujeres con bebés y gente vulnerable? ¿Se imagina que esos menores son los de Chicho Ibáñez Serrador? ¿No piensa en tirar el escudo y la porra al suelo y marcharse? De verdad, no es empatía, es que no entra en mi cabeza.

