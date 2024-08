Carolina, imatge i dolor

(Perseveres, amarg, d’alguna forma, encara, / febrilment solidària,

amb amor, amb tristesa...

‘Preceptiva’, Vicent Andrés Estellés)

I la imatge reflexa fil per randa el dolor, amb tristesa escrita pel fet sobtat a la pista de Porte de la Chapellede quan Paris ja no era una festa i de forma sorpresiva, gairebé podria dir a traïció, el somni de Carolina Marin es trencava per un gemec, llarg gemec, portador de tota l’emoció possible. A un pam de la glòria, un genoll ressentit i tal vegada vulnerable -evidentment no soc expert en la matèria- trobà la pols amarga de la derrota a la llum d’una tarda d’estiu, amb claror destil·lada i oberta. Carn, fibra, nirvi que esclata en directe, cara un públic atent a la jugada. Miro i miro de manera successiva el rostre, la cara de l’atleta, la fotografia fixa, l’expressió d’impotència, el plor a l’hora de pressentir que el món d’un moment a l’altre s’enfonsa i probablement per sempre més. Amb l’experiència, el record persistent i d’un passat on el drama, el melodrama, fou acte de presència al llarg d’una carrera esportiva d’èxit i ressonància. Però la vida és la vida i la crueltat, el sentit cruel de les coses, de les vivències, protagonitza i ens protagonitza sovint. Com ara, enmig del clam i del soroll dels Jocs Olímpics que demà diumenge es clausuren, escric això, aquests mots i no hauria de fer-ho. La meva relació amb l’esport és nul·la. Ni m’agrada ni m’interessa. Amb tots els respectes n’estic molt lluny d’un món que em sembla invisible. I, és clar, demano perdó. Tinc un interès especial per les cerimònies d’obertura i tancada. Al cap i a la fi, soc fill predilecte de Broadway i aviat el visitaré i allà on hi ha espectacle estic a primeríssima fila. Carolina Marín marca un fet diferencial. Sobre el tema l’escriptor i periodista Manuel Jabois escriu i es manifesta en contra de la concessió a Carolina Martín d’un bronze honorífic. «No manchen a una leyenda del bádminton dándole una medalla de mentira y sentando un precedente insólito. Es bastante más que esto». Carolina imatge i dolor.