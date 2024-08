Al poco de escoger Ibiza como mi isla prometida adquirí un apartamento entre es Canar y Punta Arabí tan minúsculo que una vez una lagartija que buscaba cobijo se asomó a él por una rendija, lo miró y se dio luego la vuelta. Desapareció, adiós muy buenas. Nunca en mi vida he visto un reptil más resolutivo; demasiado pequeño el lugar para su gusto. Por mi parte, en cambio, permanecí allí quince años enroscado en sus rincones sin rechistar, más lagarto que humano.

A duras penas alcanzaba su superficie los 30 metros cuadrados. Y eso que empujaba yo de vez en cuando las paredes y los pilares cual Sansón en el templo de los filisteos, por ver si el cemento aún estaba fresco y cedía un poco y ensanchaba la cosa para poder meter al menos mi maleta. Pero no, el inmueble era tozudo. Antes al contrario, creo que cada verano a mi vuelta de la Península encogía. ¿O es que mi acúmulo de sueños, sensaciones y expectativas sobre la isla crecía de año en año y dejaba de haber espacio suficiente bajo su techo? Porque en cada nueva temporada en Ibiza era yo más feliz aún que en la anterior; un suma y sigue de calas, pinos, atardeceres, brisas, cormoranes y lunas.

Otros artículos de Andrés Ferrer Taberner A pie de isla Rayos A pie de isla ¡El mar, el mar! A pie de isla Hogueras en la noche

Así que su tamaño me resultaba indiferente. En realidad lo único que necesitaba en Ibiza era un lugar donde pasar la noche, a más de guarecer mis ojos de vez en cuando de esa metralla infinita de azules y de cal blanca al estallar de pura luz mediterránea el aire a mediodía. Precisamente el apartamento era para mí un simple sombrajo (así lo llamaba yo, ‘El Sombrajo’) donde descansar o dormir entre navegación y navegación a bordo de mi kayak, mi pasión entonces en la isla, mi razón principal de ser y estar por aquellos años en las Pitiusas. Nunca antes había conocido un espacio natural, un territorio, tan propicio para el kayak, como si este hubiese nacido en ellas del vientre de un llaüt.

Lo que de verdad me interesaba en aquel tiempo era la geografía ribereña ibicenca, costear frenéticamente entre cala y cala sin cesar de palear −que es la manera con que los caminantes de mar costero caminamos sobre las aguas−, como si Poseidón me pinchara con su tridente. Ese era el único tamaño que en verdad me importaba, el del mar. Y aquí es gigantesco, más por su dimensión literaria que real, por lo mucho que estimula la imaginación. Si alguna he podido sospechar lo que es sentirse Ulises por una vez en la vida ha sido aquí. En esta superficie marina, más imponente aún por lo que esconde bajo sus aguas que por lo que muestra en su superficie, recibían sepultura de resurrección todos mis sueños. O sea que se renovaban.

Así que el tamaño del apartamento no me afectaba en absoluto. Mentalmente, este se reducía para mí a una especie de anexo del propio kayak, su imposible camarote hecho realidad en mis fantasías. Ambos −kayak y apartamento− pasaban a ser complementarios como si fueran casi una misma cosa; un ser inanimado, sí, pero con esa alma que llevan prendida como sombras los seres que no respiran y a los que solamente vemos cuando nos acompañan durante años hasta formar parte de nuestra biografía.

Al dejarme caer rendido en la cama por las noches me asaltaba la sensación de que el apartamento entero se mecía al vaivén de las olas que había surcado yo a lo largo de la jornada. Nunca antes un inmueble había sido más marinero, ni un kayak había gozado del lujo y del capricho de disponer de un camarote para su tripulante. Aunque distantes en el espacio, ambos se compenetraban maravillosamente. Cada uno de los dos era la extensión natural del otro, el espejismo que le faltaban para completarse y conformar su realidad.

Hasta comprar ‘El Sombrajo’ me alojaba en hoteles, alquilaba apartamentos o me dejaba querer por amigos que me hospedaban en sus casas, viniendo yo a encarnar entonces un personaje típico de la isla, el del eterno gorrón peninsular, todo un clásico por estos lares.

Pero todo cambió cuando compré el pequeño apartamento. Y si bien es verdad que me convertí en un propietario de muy poca monta, habida cuenta del tamaño casi de juguete del bien raíz en cuestión, me sentí el hombre más afortunado y rico de las Baleares. Poseer un ‘sombrajo’ me permitía no depender ya de nadie para disfrutar libremente de las muchas maravillas de la isla y su mar. Había conseguido algo así como mi parte alícuota espiritual del entrañable universo pitiuso. Y todo porque mi kayak y yo habíamos hallado por fin un fondeadero propio: ‘El Sombrajo’.

Suscríbete para seguir leyendo