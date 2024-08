Derogado en Ibiza el artículo 47 de la Constitución

En toda la historia de Ibiza se había llegado a una situación tan dramática socialmente como a la que asistimos actualmente. Nunca se había vivido algo similar ni en semejante magnitud: familias enteras a las que, desamparadas y desesperadas, no les queda otra que vivir en madrigueras (literalmente) bajo los algarrobos; mujeres y niños que se asean con el agua de una manguera, expuestos en una ‘ducha’ improvisada en una callejuela miserable; cientos (es posible que miles) de personas duermen en sus coches, sobre colchones tirados en las calles, sobre un cartón a la intemperie, en un entorno insalubre en el que abundan las cucarachas, las alimañas, las nubes de moscas, el hedor a miseria, y que suplican que como mínimo se instale un retrete portátil para no tener que hacer sus necesidades en una esquina o en medio del campo… Duele especialmente la imagen captada por Toni Escobar de un padre que, junto a sus dos hijos, mira el cuchitril que acaba de montar bajo un árbol para cobijarse. No quiero ni imaginar lo que piensan en esos momentos esas criaturas ni el trago que debe estar pasando ese hombre porque no les puede ofrecer nada más que la absoluta miseria. La delirante situación de emergencia habitacional, fruto de la codicia y de leyes injustas, ha terminado por hacer trizas las costuras de una isla que al mismo tiempo que es elegida por los millonarios para lucir sus Lamborghinis y residir en mansiones de lujo, es incapaz de alojar dignamente a su masa trabajadora, que aunque tiene empleo vive en condiciones deplorables, propias de países del tercer mundo o en los que se ignoran los más elementales derechos humanos. El artículo 47 de la Constitución española suena a pitorreo en Ibiza. Está, de facto, derogado aquí: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Lamentablemente, no se cumple ni una sola de las palabras que contiene. Y esto va a más.

