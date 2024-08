En este charco de ranas

Resulta paradójico que llamemos civilización al incivilizado trato que damos al mundo que habitamos, tanto da que hablemos de todo el planeta o de una pequeña isla como la nuestra. Hemos maltratado la tierra hasta extremos inconcebibles y ahora maltratamos el mar que posiblemente sea nuestra última esperanza. Del mar, con las desaladoras, extraemos el agua que bebemos y que nos escatima el cielo. Del mar que también nos da de comer obtenemos el hidrógeno que será el combustible del futuro en coches, barcos, aviones y con el que ya lanzamos sondas a las estrellas. El problema es que ahora contaminamos el mar y vamos camino de convertirlo en un ‘mar muerto’ con microplásticos, vertidos, sobreexplotación y fondos arrasados.

Podríamos pensar que los habitantes de una isla, rodeados de mar y naturalmente marineros, deberíamos ser más conscientes de lo que nos estamos jugando, pero no es así. Lo demuestra la regresión de la posidonia de la que sólo nosotros somos culpables, la exigencia de los biólogos de aumentar los espacios protegidos y la brutal desaparición de las nacras que tan comunes eran en nuestras aguas y de las que, según nos dicen, sólo quedan tres ejemplares en la isla -tampoco tranquiliza que sean algunas más-, un hecho que no nos deja al margen del desastre porque la causa final es la degradación del mar que provocamos. Nos estamos engañando. Este prodigioso Mediterráneo, en relación a los océanos, es sólo un charco de ranas. Con una boca abierta al Atlántico de poco más de 15 kilómetros, el estrangulamiento dificulta la renovación de las aguas y si tenemos en cuenta el tráfico que soporta y la sobrecarga humana de sus litorales, pintan bastos. Recuerdo que cuando era niño, el Aral era un mar. Hoy es un páramo de tierra quemada donde se ven en su esqueleto y destablados los barcos que lo habían navegado. Me pregunto si no es un aviso a navegantes.

