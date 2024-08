Usted no es vulnerable

Debí decirles a Angie, Fernanda, Orlay, Diego y a Julia, a quien conocí en las puertas del albergue provisional para personas sin techo habilitado en S’Olivera, que no se quejen tanto si ni siquiera son personas vulnerables. Lo dijo el Ayuntamiento de Santa Eulària y lo ha repetido todas las veces que se les ha preguntado por el tema: estas personas no son vulnerables y, por tanto, tienen que espabilarse por ellos mismos. Tienen trabajo, los hijos escolarizados y mantienen una red familiar estable, tampoco sufren problemas de adicciones ni patología dual. Hace cinco o diez años, probablemente estarían viviendo en un apartamento o habrían alquilado una habitación. A día de hoy, muchísima gente tiene un trabajo fijo y no puede permitirse un techo. ¿En serio estas personas que deben dormir dentro de una furgoneta, muchos de ellos con hijos a su cargo, no están en situación de vulnerabilidad? ¿En qué situación están? ¿De pauperrimidad?

La pésima gestión de la crisis social que ha generado el desalojo de Can Rova ha hecho saltar las costuras de la débil red de asistencia social que hay en la isla, y del poco interés que ha habido en ponerla en funcionamiento. Que la concejala de Santa Eulària dijera, el día del desalojo, que habían hablado con empresarios del municipio para ver si tenían algún empleado viviendo en Can Rova, por si le podían facilitar alojamiento, es como una parodia del mantra aquel de «buscar la colaboración público-privada». Es tener tan poca fe en la gestión de lo público, que se pide a los empresarios que hagan el trabajo de un (inexistente) albergue municipal y que, en definitiva, les saquen las castañas del fuego. También estuvo fuera de lugar esa nota de prensa en la que poco más y se culpabilizaba a los residentes de Can Rova porque sabían que debían abandonar el asentamiento y debían atenerse «a las consecuencias que podía conllevar». Sin embargo, esta crisis excede a las capacidades de un municipio. Consell y Govern deberían haber tenido una actitud mucho más proactiva. Todo ha sido una catástrofe sin precedentes. No siempre se tiene la ocasión de ver en directo cómo se hunde una sociedad. Nosotros tenemos este incómodo privilegio.

Suscríbete para seguir leyendo