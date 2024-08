Un Vuit d’Agost per reflexionar

Voldria dirigir-vos unes paraules amb motiu de la celebració del Vuit d’Agost, com a nou secretari general de la Federació Socialista d’Ibiza, per valorar el moment crucial que afrontam, una cruïlla de camins en què hem de decidir quin futur volem per a la nostra illa. Perquè des del Partit Socialista veim amb molta preocupació la deriva que està seguint Ibiza en qüestions com l’encariment de l’habitatge, l’increment de les desigualtats socials, la saturació, els problemes de convivència del sector turístic i una nova onada d’especulació urbanística i turística que agreujarà encara més tots aquestos problemes.

Des del PSOE no podem estar en absolut d’acord amb unes afirmacions recents del president del Consell Insular d’Ibiza, Sr. Vicent Marí, quan deia en un acte del seu partit que “el gran repte per a l’illa és gestionar l’èxit, la crisi de l’èxit”. Per al Partit Socialista, els problemes actuals que pateix la nostra illa no són una crisi de l’èxit, són un rotund fracàs.

Que centenars de persones hagin set desallotjades d’un campament il·legal, a les quals se les havia estat cobrant un lloguer per estar-hi, en una activitat duta a terme de forma fraudulenta durant anys amb total impunitat per part de les administracions, com ha set el drama de Can Rova, amb la posterior improvisada i lamentable resposta social per part de les institucions per atendre les famílies desallotjades, moltes de les quals amb menors a càrrec.

Que proliferin a tota l’illa tants altres campaments de caravanes, tendes de campanya o de simples cabanes fetes amb plàstics, on viuen persones la majoria de les quals són treballadors i treballadores que ajuden amb la seua suor i esforç a fer d’Ibiza una destinació turística de primer ordre i idíl·lica per a milers de visitants que reben cada any darrere.

Que cada dia siguin més les persones que consideren que residir a la nostra illa Ibiza és cada volta més difícil, inclús les que tenen la “fortuna” de disposar d’un lloc digne on viure.

Que tot això estigui passant en l’Ibiza del segle XXI, a jo em provoca un sentiment d’absoluta decepció amb l’illa que estam creant.

El que està passant no és una “crisi de l’èxit”, com diu el Sr. Vicent Marí, això és un rotund fracàs del model d’illa que hem construït des de la darreria del segle XX i el que duim de segle XXI, ja amb plena autonomia i competències a les Illes Balears i a Ibiza en habitatge, en territori, en urbanisme, en turisme, en serveis socials, en xarxa viària, en transport públic, en residus, en gestió de l’aigua i en moltes altres matèries que modelen l’illa que tenim. La responsabilitat, per tant, és col·lectiva, del poble d’Ibiza. La reflexió, ara, és obligada: volem continuar per aquest camí?

Des del Partit Socialista ens comprometem a obrir la reflexió al conjunt de la societat eivissenca, perquè les decisions que prenguem avui tendran enormes conseqüències demà i, si ara no defensam una Ibiza per viure, una Ibiza que ofereixi benestar al conjunt de la ciutadania, aquest demà pot ser encara més dur i complicat i per a moltes persones del que, per desgràcia, ja està sent aquest estiu.

És molt preocupant que els actuals governants, a pesar d’assumir el discurs, per obligació, de què s’han de posar límits a Ibiza i que s’han de prendre mesures en habitatge, en comptes d’arromangar-se els braços i posar-se a treballar, es queden només amb les bones paraules i llavò actuen amb uns fets en el sentit totalment contrari.

Es neguen una volta i una altra a assumir les propostes que se li fan arribar, com és una mesura que tendria un impacte molt directe i molt clar damunt del greu problema de l’habitatge: la declaració d’Ibiza com a zona tensada i la limitació dels preus dels lloguers. Però en comptes d’abordar seriosament aquest problema, amb els instruments que li dona la Llei estatal d’Habitatge, en vigor des de fa més d’un any, els actuals governants prefereixen ocupar-se d’altres assumptes, com és la legalització de centenars de construccions aixecades sense llicència, premiant als que ho han fet malament i fent una crida a continuar fent les coses malament, amb el missatge de “tranquils, que més endavant naltros ja vos ho arreglarem”. Arreglada acabaran de deixar la nostra illa, si continuam per aquest camí.

Finalment, no voldria passar per alt en aquestes línies el recordatori que el Vuit d’Agost celebram la identitat del poble d’Ibiza, les nostres arrels i el llegat cultural que hem rebut de les generacions anteriors. És la nostra responsabilitat fer el mateix, acollint en la llengua pròpia d’aquesta illa, la llengua catalana, les persones nouvengudes, perquè aquesta serà l’única manera traslladar aquest llegat a les futures generacions d’eivissencs i d’eivissenques.

Vetlar per la protecció i difusió de la llengua pròpia com a element cohesionador de la societat i fonamental de la identitat d’aquesta terra, hauria de ser una obligació prioritària del president de l’illa. Però no només no és així, sinó que el Sr. Vicent Marí ha decidit remar en contra de l’eivissenc. A iniciativa seua, el Ple del Consell Insular, amb els vots del PP i Vox, va aprovar el mes passat la petició de relegar la llengua pròpia a un simple “mèrit” per accedir a l’Administració pública a Ibiza. És a dir, que podrà haver-hi funcionaris al Consell Insular que no entenguin ni una paraula de català. Una més de les accions en contra de la llengua pròpia de la nostra illa que els governs del PP i Vox han anat prenent durant l’últim any, generant divisió i problemes on no n’hi havia, i que són absolutament incomprensibles, intolerables i decebedores.

Des del PSOE no volem que Ibiza acabi sent un simple decorat, molt atractiu i vistós pels que venen de fora a visitar-nos, però buit per dins, sense rastre del poble que havia set. Els eivissencs i les eivissenques som persones alegres, treballadores i acollidores, que mereixem poder mirar endavant, progressar i celebrar les nostres festes, les Festes de la Terra, durant molts més anys i amb la confiança que el futur serà prometedor per a totes i per a tots.

Molts anys i bons!n

