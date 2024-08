Lo otro y Puigdemont

Francia tiene unas finanzas públicas peores que España -con expediente abierto en Bruselas- y, además, el presidente Emmanuel Macron tendrá que nombrar, tras los Juegos Olímpicos, a un primer ministro que, casi seguro, no tendrá mayoría parlamentaria. Pero ahora está en «tregua olímpica», pendiente de si es uno de los cinco países con más medallas. Por pocos días.

Más preocupante es lo de Gran Bretaña. Los laboristas del moderado Keir Starmer ganaron las elecciones pero, tras el asesinato de tres niñas (6,7 y 9 años) que en las redes sociales se atribuyó a un inmigrante sirio (falso), el país lleva una semana de protestas muy violentas con policías heridos y más de 300 detenidos. Todo montado por grupos de extrema derecha que el pasado domingo prendieron fuego a dos hoteles que albergaban inmigrantes.

Parece que la decisión de no trasladar a Ruanda a inmigrantes irregulares ha excitado a quienes estaban más tranquilos con una ministra del Interior conservadora para la que Gran Bretaña «estaba siendo invadida».

Y grave puede ser la caída de las bolsas mundiales la pasada semana (el Ibex un 4,40%) debido a que los datos de desempleo americano -que siguió creciendo- eran peores de lo esperado. ¿Y si la Reserva Federal se equivocó manteniendo los tipos de interés en el 5,50%, los más altos en 23 años, y llegaba la recesión? Hasta hace pocos días, la bajada de tipos era una buena noticia, ahora inquieta mucho y el índice Vix (el del miedo) de la bolsa americana ha subido de 40 a 60 puntos, el más alto desde la pandemia. Muchos nervios.

La bolsa de Tokio ha agravado las cosas por la reciente subida de tipos y la apreciación del yen. De repente, quienes invirtieron endeudándose en yenes sufren.

En España los indicadores económicos del primer semestre del año son buenos y las empresas del Ibex han aumentado beneficios (AENA 33%, Telefónica 29%, BBVA 28%, CaixaBank 25%, Seat, 9%). No pueden quejarse. Pero como vivimos en el mundo, nadie debe decir que «la economía va como un tiro» porque seguimos con problemas (paro bajando, pero en el 11%) y cualquier tropiezo serio de la economía mundial nos puede zarandear.

Y de estabilidad tampoco vamos sobrados. En Catalunya, Salvador Illa ha ganado y ha sabido pactar con ERC y los Comuns. Si tiene mayoría, no tiene sentido que Carles Puigdemont quiera complicar -o impedir- la investidura volviendo y haciéndose detener.

Puigdemont no debería ser detenido porque la ley de amnistía -guste o no- ya es ley. El Tribunal Supremo no puede ignorarlo. Pero es absurdo que diga que ERC tendrá la culpa de su detención por pactar con el PSC.

El Tribunal Supremo -cuesta entenderlo- niega la amnistía a Puigdemont. Como a Jordi Turull (Junts) y Oriol Junqueras (ERC) que siguen inhabilitados. La diferencia es que Turull y Junqueras, estaban condenados y presos y se beneficiaron del indulto parcial de junio del 2021. Eso no es culpa ni de ERC ni del PSC.

