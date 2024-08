8 d’agost de 2024: el futur ja és aquí

Arribats a la nostra Diada Nacional del 8 d’agost, el dia que recordam els nostres orígens com a poble i reivindicam la nostra identitat, aprofitam per reflexionar, un any més, sobre la situació de la nostra illa. Tot i que hem passat uns temps d’una certa eufòria per la situació econòmica, amb rècords continuats d’arribada de turistes i d’ingressos per a determinats negocis (deixant de banda el parèntesi de la pandèmia), de forma reiterada hem alertat que els costos d’aquest suposat creixement, de cara al futur, serien molt elevats. Altres veus, algunes d’elles ben autoritzades, s’han alçat en el mateix sentit.

Tenint en compte aquests avisos, no deixa de ser sorprenent que, ara que apareixen els problemes amb tota la seua intensitat, alguna gent faci veure com si els hi vingués absolutament de nou, com si no haguessin pogut preveure que tot això passaria. Especialment aquells que han tingut i tenen responsabilitats de govern, i que haurien pogut fer almenys alguna cosa per intentar pal·liar els efectes negatius que es veien a venir.

Pressió insostenible sobre els recursos naturals, molt especialment sobre l’aigua. Necessitat, a vegades no gaire ben justificada, de noves infraestructures (energia, també l’aigua...) per donar resposta a una demanda creixent. Massificació en determinats espais naturals sobre el quals no s’han previst limitacions i control d’accessos. Sensació de saturació i ofegament per part dels residents. Uns costos de vida inassumibles tot i que els salaris siguin, teòricament, dignes. Impossibilitat de cobrir les places de funcionaris, precisament per aquests costos de la vida, el que implica uns serveis públics ineficients i, a vegades, fins i tot inexistents. O els gravíssims problemes que tenim tots els residents per a obtenir un habitatge digne, que estan començant a expulsar famílies senceres de l’illa, que fa molt difícil que els joves es puguin planificar el futur sense haver de contemplar l’emigració i dels quals el vergonyós tema dels campaments d’infrahabitatges no són més que la punta de l’iceberg (sembla mentida que s’hagi de recordar que aquests campaments són el símptoma d’un problema, i que el problema en si és molt més ampli i complex).

El llistat podria ser molt més llarg. Però permeteu-me que faci un esment especial per a un aspecte que no sembla merèixer gaire atenció pública. Estam perdent la nostra identitat. L’ús social de la llengua catalana, segons tots els indicadors, cau a mínims històrics, tot i que els nivells de coneixement es mantenen gràcies a l’esforç del sistema educatiu. I què fa el govern responsable de la política lingüística? Podria mirar de potenciar la nostra llengua en els àmbits que la situació és més desfavorable. Però no, en connivència amb la ultradreta més tronada, dedica recursos i esforços a atacar l’ensenyament en català, un dels pocs àmbits en què, tot i renúncies i incompliments, el català resisteix.

La societat civil ha començat a reaccionar, reclamant canvis per a revertir la situació social, econòmica i territorial. A Ibiza, i també a Mallorca on, per cert, les reivindicacions inclouen de forma molt més visible els aspectes lingüístics. Aquest fet, i també que sembla que la saturació comença a arribar al mercat turístic i la temporada dona algun senyal que els números no arribaran als de l’anterior, segur que preocupa als responsables polítics, però de moment la seua capacitat de reacció, si l’avaluam per les mesures que es van prenent, és pràcticament nul·la.

Essent conscients que no hi ha receptes màgiques que sol·lucionin els problemes de forma ràpida, sí que hi ha un element comú que sempre ens podria ajudar: més sobirania, més opcions per poder decidir per naltros mateixos què fer en cada moment. I aprofitar bé el marc europeu, perquè sovint ens diuen que a Europa no es poden fer determinades coses, per exemple en habitatge, però a la vegada podem trobar casos de territoris insulars que, precisament per les seues especificitats, poden prendre decisions especials i pròpies.

Des del nostre punt de vista, les opcions són clares: sortir tant com sigui possible del marc espanyol i aprofitar les oportunitats que ens pugui donar el marc europeu. I, sobretot, prendre mesures valentes i decidides per recuperar-nos com a poble amb la nostra pròpia identitat.

