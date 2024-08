Ses Salines, ese infame no parque natural

Intentar disfrutar de ses Salines de Ibiza y de la bahía de s’Espalmador en un mismo mes de agosto puede convertirse en un peligroso ejercicio de masoquismo. Estos dos enclaves estratégicos tienen un detalle esencial en común: pertenecen al Parque Natural que comparten las dos islas de este olvidado archipiélago pitiuso. Parece mentira, pero así es. Si usted se va a Mallorca y pregunta por algún parque natural en las Pitiusas, les explicarán que en Ibiza se encuentra justo al lado de un aeropuerto internacional con casi nueve millones de pasajeros, tropecientos mil vuelos y una iluminación que le hace visible desde la Península. Pero no que las aves que allí anidan y viven, al ladito de una especie de discoteca de carretera y entre la armoniosa sinfonía de miles de coches, deberían llevar gafas de sol y orejeras.

Pero sean atrevidos y pregunten también en Mallorca, y ya de paso en el Consell de Ibiza, si ese paraíso de arena y agua cristalina se puede visitar. Les responderán que claro, que cómo no. En cuanto divisen cuatro chiringuitos de varios cientos de metros cuadrados de superficie con la música a tope y puedan sortear a los cuarenta vendedores ambulantes de absolutamente cualquier artilugio que puedan imaginar (¡hasta sombrillas junto a una concesión oficial!), les indicarán amablemente que sigan hasta la orilla; guíense por los cientos de desechos plásticos y por las decenas de embarcaciones de chárter ilegal que asisten a otras tantas que, desde la línea del horizonte, vierten toda su porquería al mar. No tiene pérdida.

Si la visita les ha defraudado, por todos los dioses, ¡ni se les ocurra visitar s’Espalmador! Sólo decirles que su bahía, llamada de s’Alga, podría renombrarse como des Piratas. En tierra no hay protección para las dunas, un bien natural de primer orden, y entre ellas encontrarán de todo; incluso decenas de botellas de cristal que algún cretino se ha dedicado a estampar contra una duna. En el mar, domingueros que no saben ni lo que es el canal de acceso a la orilla y excursiones que vomitan en la misma orilla cientos de turistas. No se vayan todavía, aún hay más...

