Es lo que cantó Sabina allá por los 80 refiriéndose a Madrid. Podíamos hablar de Madrid DF y sus consecuencias políticas. Pero eso es “otra historia” que diría el sabio del barman de ‘Irma la dulce’. Pongamos que hablo de la fiesta de las “marianeus”. Fiesta grande en Sant Francesc, al norte de la Mola. Fiesta de “lugareños” que los fijos (con carné) y los turistas ocasionales aprovechan para darse unos bailes en la plaza de la iglesia donde no cabía ni un alfiler. Por allí pasan el bueno de Jaume Ferrer junto a Isabel, o Bartomeu (que desde hace no sé cuánto no bajaba a la capital), claro, es Santa María. Y así, un sinfín de oriundos, residentes con pedigrí van desfilando tras cena hasta la música (algo de pachanguita como tiene que ser en una fiesta popular). En la calle Ibiza (de camino a la plaza) niños y más niños (expresión neutra. Irene no te alarmes) juegan tras pizza a la napolitana o sus mayores que son capaces de una cena “japo” de la mano de John o la familia de la Mola que reunida en “pleno al quince” dan cuenta de una fabada de Casa Gerardo (Prendes, Asturias. A un tiro de piedra de Gijón). Sí, han leído bien, fabada en la noche de “marianeus”, ¿normal querido Watson? Se plantean algunos… Si hay italianos que se “arrean” una paella de marisco a eso de las once de la noche… los españoles podemos permitirnos una fabada antes de que nos den las diez. Por lo visto en coches con “polvo sahariano” se nota (y de qué manera) la ausencia de las mellizas del Athletic… hemos pasado del “aúpa” sospechoso a un “lávalo guarro” habitual en estos casos. En esas estamos cuando aparece la “marianeus” de verdad. Felicidades al unísono de los comensales amigos, conocidos y saludados presentes en ese momento. Celebración a lo grande dando cuenta de un Losares 2015 de Olivier Riviere (ahí es ná… cómo se las gasta). Pongamos que hablo del adiós de Carmelo, periodista, que pasa a eso que se conoce como Renata, ¿qué cómo se traduce?, simple: REserva NAcional de TAlentos y nos deja casi huérfanos de noticias comentadas en tertulia de bar tras leer el online de este Diario o en papel al día siguiente. Cuatro décadas en esta isla como “notario” de la actualidad dan para contar la historia de “pobres a ricos y viceversa”. Ánimo Carmelo que los días son menos largos frente al teclado de un ordenador. Especialmente si no tienes que hablar de Córdoba y los dieciséis. Pero esa “es otra historia”.