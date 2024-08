La coherencia, entre otras acepciones, es la actitud lógica y consecuente con los principios que se procesan. Se dice que una persona es coherente cuando su comportamiento y su actitud es consecuente con su forma de sentir, pensar y actuar. La coherencia es lo contrario de la incoherencia, y en la incoherencia mostramos incertidumbre y falta de claridad en nuestros pensamientos, lo que nos resta credibilidad.

Dicho lo cual, y si analizamos la realidad que nos rodea, encontraremos mil y un ejemplos de incoherencias, ejemplos que conviene analizar con amplitud y detenimiento, desde distintas perspectivas.

En este sentido, recientemente se ha producido el desalojo del asentamiento ilegal de Can Rova, uno más de los asentamiento ilegales, de carácter chabolista, que están proliferando, como setas, en la isla, entre otras razones, por la falta de vivienda residencial. Algunos tenemos el corazón partido, porque claro que no deseamos deshumanizar a las personas que han tenido que ser desalojadas; pero, por otro lado, entendemos perfectamente que las autoridades no pueden, ni deben, actuar de otro modo. No les queda sino hacer cumplir las normas y luchar contra todo tipo de ilegalidades, y esta, que además perjudica a la imagen y el bienestar de nuestra isla, es una de ellas. Porque el buenismo no es la solución. De modo que estas dos posturas encontradas que nos parten el corazón en dos, nos pueden llevar a lo que parece una incoherencia en sí misma. Uno puede querer que estas personas tengan un lugar donde vivir, y a la vez que se desalojen estos asentamientos ilegales, insalubres e inseguros (por razones obvias). La cuestión es cómo hacer compatibles estas dos posturas encontradas, y ofrecer una respuesta coherente, a este conflicto legal, social, moral y humano, porque si no hay vivienda digna, el desalojo los deja más desamparados de lo que ya estaban. Por otro lado, las circunstancias de los desalojados también son muy variopintas y diversas, porque no todos están en condiciones de vulnerabilidad, en sentido estricto, y además, algunos tienen trabajo y buenos sueldos. A corto plazo, quedan pocas soluciones que ofrecer, como: la utilización de áreas y edificios públicos infrautilizados, que habría que inventariar, para su inmediata reconversión temporal en microviviendas momentáneas; la instalación de miniviviendas modulares (que existen, son económicas y se pueden instalar con rapidez y eficacia) en terrenos públicos con suficiente espacio, como el de sa Coma; la movilización y solidaridad social buscando opciones para los más vulnerables; y, por la parte que toca a las empresas y empresarios de la isla, no permitir, como algunos estamos haciendo, que ninguno de nuestros trabajadores, tenga que vivir en este tipo de asentamientos ilegales o chabolas. A medio y largo plazo, podemos ampliar la diversidad de las medidas a aplicar, como: la optimización de los espacios urbanizables, permitiendo la creación de más viviendas en menos metros cuadrados; la preferencia en la creación de viviendas plurifamiliares frente a las unifamiliares; la construcción de suficientes VPO en régimen de alquiler; la creación en hoteles de habitaciones destinadas exclusivamente al alojamiento del personal; la protección de los propietarios de viviendas residenciales dándoles seguridad jurídica frente a fraudes e impagos de los inquilinos incumplidores; el impulso de ventajas fiscales que incentiven el alquiler residencial; y la persecución eficaz contra el intrusismo de las viviendas residenciales que ilegalmente se están explotando turísticamente.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que la incoherencia nos alcanza a todos en diversos ámbitos y situaciones, tanto personales como profesionales, a veces no es sencillo ser coherentes y consecuentes con nuestros principios, valores y formas de pensar, porque, en ocasiones, nos falta claridad para ver las cosas con perspectiva. En este sentido, la incoherencia es manifestarse contra la masificación turística, y al mismo tiempo ir contra el turismo de mayor poder adquisitivo (turismo de lujo) que te permite, con menos turistas, obtener mayores rendimientos. La incoherencia es abrazar la turismofobia y vivir directa o indirectamente del turismo. La incoherencia es promover manifestaciones antimasificación y alquilar tu vivienda residencial como turística sin serlo. La incoherencia es decir que amas Ibiza, y no cuidarla. La incoherencia es querer luchar contra el intrusismo y no hacer cumplir las normas. La incoherencia es decir que crees en la igualdad de los españoles, y privilegiar a delincuentes, además de promover un sistema autonómico de financiación insolidario que privilegie a una CCAA frente al resto. La incoherencia es decir que quieres luchar contra la desinformación, y luego promover los bulos y las mentiras si dicen lo que yo quiero. La incoherencia es decir una cosa y hacer otra hasta el extremo de caer en el cinismo y la mentira descarada.

Porque la vida misma consiste en gestionar, de forma recurrente, nuestras propias incoherencias, en ese equilibrismo, en esta lucha contra nuestra particular incongruencia, nuestra autodestrucción. Por ello, debemos aspirar a la coherencia, porque solo así, llegaremos a ser mejores seres humanos.

“La identidad de un hombre consiste en la coherencia entre lo que es y lo que piensa”. Charles Sanders Peirce filósofo, lógico y científico estadounidense.

Suscríbete para seguir leyendo