Dejen de especular con nuestras vidas en Ibiza

Imagínate que te dijeran que te tienes que ir de tu casa, pero no tienes dónde ir. Imagínate que esperas y esperas porque no te crees que algo así vaya a suceder: «Cómo me van a echar a la calle a mí y a mis hijos en pleno verano en Ibiza». Imagínate que ese momento llega y que debes salir de tu hogar en 30 minutos. Te resistes como gato panza arriba, pero finalmente te vas. Imagínate en la calle sin nada. Pero, cuánta generosidad, te dejan entrar de nuevo en tu casa 30 minutos para recoger tus cosas. Haces una lista para que no se te olvide nada importante: documentos, ropa y algún enser más que se te ocurra, como un ventilador, porque esa noche vas a dormir en un polideportivo atestado de gente sin climatización, y da gracias que tienes techo. Imagínate que a la mañana siguiente de ese horrible día tienes que ir a trabajar y que, precisamente por ello, tú no eres una persona vulnerable, tienes un salario y con esa premisa ya estás fuera de todas las ayudas que una renta más baja te proporcionaría. En esa situación se encuentran muchas personas, los desalojados del asentamiento ilegal de Can Rova. Pese a que la noticia ha trascendido al ámbito nacional, el drama de la vivienda golpea fuerte sin que los gobernantes, esos a los que elegimos y pagamos, resuelvan un problema de tal magnitud.

Turistas, no se vayan a sus casas, sólo hospédense en hoteles, como toda la vida. Arrendadores, dejen de joder a los residentes y alquilen sus casas al panadero que les hace el pan, al charcutero, a la limpiadora del centro de salud, al albañil de las chapuzas, a la hija de su vecina que se quiere independizar, a la prima del cuñado que se acaba de separar y no tiene dónde ir. Promotoras inmobiliarias, no construyan más viviendas para ricos, que los mileuristas también existen. Ricos del universo, la Mancha también existe y es bella. Dinamicen las zonas despobladas con sus millones y construyan allí sus palacios, casinos, discotecas, pirámides y un lago para surfear olas con motores movidos por energía eólica, pero dejen ya de especular con nuestras vidas.

Suscríbete para seguir leyendo