A por ellos, que sólo son pobres

En Ibiza se organizan fiestas ilegales en villas concretas que duran días de manera repetitiva. En la ciudad existe un barrio donde se trafica con heroína y otras sustancias desde hace décadas. En el entorno de las discotecas y los beach clubs hay tal concentración de camellos por metro cuadrado que canta la Traviata. Por la bahía de Porroig pulula un individuo que privatiza el fondeo como si la costa fuera de su propiedad, incluso profiriendo amenazas a quien no pasa por taquilla, pese a las órdenes judiciales de alejamiento que pesan en su contra. Hay una legión de taxistas pirata que andan como Pedro por su casa, vacilando y amenazando a los conductores profesionales que denuncian su presencia. Existen bandas de delincuentes que asaltan viviendas rurales con una impunidad casi absoluta. Etcétera, etcétera, etcétera.

Aún no he visto un despliegue policial semejante, ni por asomo, para combatir ninguno de estos problemas, como el que se organizó para desalojar a las familias de Can Rova la semana pasada. Desconozco quién fue la lumbrera que planificó esta vergonzosa operación policial y judicial, pero la realidad es que se acabó tratando a familias trabajadoras e inocentes como si fueran delincuentes, repartiendo porrazos, sembrando moratones, traumatizando a niños e impidiendo a los periodistas cumplir con su labor informativa y registrar adecuadamente el abuso, lo que también constituye un atentado contra la libertad de prensa.

Es más; en todos los años de la última crisis económica en la que desayunábamos a diario con familias desahuciadas de sus viviendas porque no tenían para pagar el alquiler o la hipoteca, no recuerdo asistir a un despliegue semejante y a una actuación policial tan desproporcionada. Y luego está la escasa, por no decir nula, previsión de los servicios sociales, que no atendieron con la debida diligencia a familias con menores, bebés, embarazadas y ancianos, como si fuésemos un estado sin alma, donde no se proporciona ayuda quien lo necesita. Los ibicencos, hasta no hace tanto, siempre nos habíamos caracterizado por todo lo contrario.

Produce repulsión contemplar en la prensa y en las redes sociales ciertas imágenes de postureo político y crónica social protagonizadas por algunas autoridades insulares, el mismo día en que se producía el desalojo, en vez de estar al pie del cañón, ayudando y contribuyendo donde realmente están los problemas.

Que el tipo que se ha hecho de oro alquilando una parcela minúscula a quien no encuentra una vivienda digna para plantar una caravana o una tienda de campaña, en un terreno rústico que ni siquiera le pertenece, es un sinvergüenza de tomo y lomo, nadie lo discute. Pero a las familias, muchas de ellas trabajadoras, no se les puede tratar como a delincuentes. La realidad es que la situación no se pudo gestionar peor. Todas las autoridades que, de una manera u otra, estuvieron involucradas en este asunto, sólo pueden sentir vergüenza.

Echando a los que viven en los descampados no se va a solucionar el problema. Únicamente se va a aumentar la circularidad de estas personas por las carreteras de la isla y se les va a empujar a esconderse cada vez más adentro en los bosques, donde resulte difícil encontrarlos, con el consiguiente peligro de incendios.

En Ibiza hay dos tipos de personas que acampan: los trabajadores que no encuentran una solución habitacional y determinados turistas y buscavidas, que vienen con caravana a pasar el verano. A los primeros, dado que ya están aquí, hay que facilitarles un terreno donde puedan instalarse, con unas mínimas condiciones –luz, agua, saneamiento…–, y a los segundos impedirles que acampen por la isla hasta que se cansen y se vayan.

La diferencia entre unos y otros la establece el hecho de estar en posesión de un contrato de trabajo o ser residente de manera prolongada. Y, de la misma forma que se pretende limitar la entrada general de vehículos a la isla cuando se superen determinados límites, habrá que estudiar la posibilidad de legislar para que no venga una sola autocaravana más, sin que tenga plaza reservada en un camping legal y con un billete de regreso que coincida con el final de su reserva.

Lo ocurrido en Can Rova y en otros asentamientos de la isla recuerda a lo que hacía Jesús Gil en los años 90, cuando era alcalde de Marbella y se dedicaba a expulsar a los indigentes de la ciudad, mediante una tremenda presión policial e incluso trasladándolos a los municipios colindantes a bordo de coches patrulla. Sin embargo, por muy expeditivas que quieran ser las autoridades, Ibiza es una isla y por tanto está rodeada de mar. Aquí gobierna todos los ayuntamientos el mismo partido, así que, ahora más que nunca, toca ponerse de acuerdo y planificar sobre una realidad que no se va a esfumar mágicamente. Lo ocurrido la semana pasada no debería volver a repetirse.

