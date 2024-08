Pero Ibiza tendrá 90 viviendas de lujo más...

Acogemos a millones de turistas cada verano y no hay sitio para 150 trabajadores que intentan salir, o sacar a sus hijos, adelante en chabolas y caravanas porque en Ibiza el único derecho que se conoce sobre la vivienda es el de la avaricia. «No me dan ninguna pena, ninguno es ibicenco». «Están porque quieren». «Que se vuelvan a sus países o la Península, que allí todo es más barato». «En la isla sobra gente»... Muy enferma de egoísmo tiene que estar una sociedad cuando ante un drama como el de Can Rova, buena parte de la misma vuelve la cabeza o descarga la responsabilidad en sus víctimas.

Lo que ha pasado esta semana con el desalojo del asentamiento es de una inhumanidad vergonzosa. Trabajadores tratados como delincuentes y expulsados con violencia del trozo de descampado en el que pagaban por malvivir. Con lo puesto y sin que personalmente les notificaran su desahucio, como si además de pobres fueran también invisibles. Cargas de antidisturbios entre gritos y llantos de niños. Gente angustiada por no tener dónde quedarse y una respuesta institucional que se ha limitado a parches de última hora para unos pocos y con fecha temprana de caducidad. Una semana en el polideportivo de S'Olivera, un mes en el albergue de Cáritas. En plena temporada alta. Y todo mientras se anuncia la enésima promoción de viviendas de lujo, esta vez 90 por un millón de euros cada una. Quienes le limpien la mierda a los ricos que duerman en alcantarillas.

Soy hija de la emigración y a mí las familias de Can Rova me recuerdan a mis padres, que se quebraron la salud trabajando como mulos, él en una cantera y ella de limpiadora, mientras dormían en un corral para darnos un futuro mejor, y sé que no se van a ir de la isla por mucho que algunos los inviten desde la comodidad de su sofá porque aquí tienen su vida y esa esperanza. Por suerte. Los últimos días han venido fontaneros y albañiles a casa, extracomunitarios y con la angustia de la vivienda, pero si no fuera por ellos tal vez seguiríamos esperando y los vecinos de abajo, chapoteando en el agua. Por favor, no se equivoquen de diana. Si alguien los desahucia de Ibiza, no están siendo precisamente sus pobres.

