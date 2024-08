Can Rova, el símbolo de un fracaso colectivo

El poblado de Can Rova / Vicent Marí

El desalojo del poblado chabolista de Can Rova es la manifestación más dramática del problema de la falta de vivienda en Ibiza debido a la espiral imparable de los precios y a su uso masivo para el alquiler turístico. También es la constatación de la incapacidad y falta de compromiso de todas las partes implicadas frente al reto mayúsculo que supone que la vivienda se haya convertido en Ibiza en un bien para especular, sin que nadie lo haya impedido a lo largo de los años. En el caso concreto de Can Rova, se acumula un despropósito tras otro, que ha dado como resultado que entre 200 y 300 personas han sido obligadas a abandonar sus infraviviendas sin tener donde ir, en plena temporada alta, cuando más difícil es conseguir un techo en la isla. Estos afectados habían pagado a uno de los dueños del terreno, que ha hecho negocio cobrando por parcelas a quienes no encontraban otro lugar en el que vivir. Es decir, no eran okupas y la mayoría son trabajadores.

La gestión del problema por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària ha sido inadecuada e insuficiente, pues el poblado fue aumentando de población hasta llegar al millar de personas, con su conocimiento. Si bien es cierto que es un terreno privado, estaba claro que tarde o temprano se iba a desalojar y esas personas tendrían que ir a algún sitio, por lo que era una bomba de relojería ante la que el Consistorio debía preparar un plan de actuación, con la ayuda del Consell, con alternativas para las numerosas familias que iban a ser expulsadas. Por una parte, ha faltado voluntad para impedir que este asentamiento creciera hasta un punto que ponía en peligro a los propios residentes. Y por otra, el Consistorio tampoco ha diseñado una estrategia ni medidas respecto a las personas desalojadas, entre ellas muchos menores y vulnerables como mujeres embarazadas, pese a que se sabía con mucha antelación la fecha del desahucio. El mismo día del desalojo informó de que solo dos familias habían pedido ayuda para pagar una fianza de una vivienda. Pero como se comprobó después, decenas de personas se quedaron en la calle, con niños y bebés, sin saber dónde pasar la noche. La respuesta municipal no ha estado en absoluto a la altura de la crisis humana que afrontaban: tenía que haber previsto qué iba a hacer con los afectados, pues son víctimas y no se les podía dar la espalda. Es más, el Consell de Ibiza debería haberse implicado para planear junto con el Ayuntamiento soluciones para los desalojados; muchos de ellos desconocían que les iban a echar y ni siquiera pudieron recoger sus cosas.

Por otra parte, el operativo policial, en el que participaron 40 guardias civiles (de ellos, 20 antidisturbios) y 12 policías locales, fue desproporcionado e innecesariamente violento. Había más de 20 menores en el momento del desalojo, incluidos bebés, y las escenas que se vivieron de terror y agresividad se deberían haber evitado. Las imágenes grabadas por los afectados son elocuentes, y Cáritas ha denunciado el brutal impacto que para los niños y adolescentes ha tenido vivir una experiencia tan dura y traumática. Alguien debería haber aplicado sentido común y diseñar un plan desde un punto de vista humano, que tuviera en cuenta la presencia de menores, enfermos y mujeres embarazadas, así como el hecho de que son trabajadores víctimas de la falta de vivienda en Ibiza, no delincuentes ni okupas. Al contrario que el desmedido dispositivo policial, la atención humanitaria y social a los residentes del asentamiento ha brillado por su ausencia, cuando debería haber sido justo al revés.

Desalojo en plena temporada

Tampoco la actuación judicial ha sido acertada. Un juzgado fijó el desahucio (instado por los demás propietarios de la finca) para el 31 de julio, después de varios aplazamientos. En plena temporada alta, cuando quienes tienen trabajo no lo pueden dejar y es prácticamente imposible encontrar vivienda. ¿No habría sido más razonable ya esperar a que acabara el verano? Probablemente parte de los habitantes del poblado se habrían marchado por su propia iniciativa.

En resumen, Can Rova es el símbolo de un fracaso institucional colectivo y el ejemplo de cómo no se debe abordar nunca el problema de la falta de vivienda: las víctimas no pueden ser tratadas como delincuentes, como se ha hecho en este lamentable caso. La respuesta a una emergencia humana de tal calibre no debe ser policial, sino social.